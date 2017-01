Rusia no aborda con EEUU los criterios del levantamiento de sanciones

"Las sanciones no es un tema para dialogar, no somos nosotros quien las impuso y no somos nosotros quien debería levantarlas, no abordamos los criterios del levantamiento de las sanciones", dijo.

El ministro añadió que Rusia está dispuesta a dialogar con EEUU sobre el tema del desarme nuclear, pero esto no significa que Moscú esté preparada para cambiar su posición sobre este tema.

"Sin el diálogo no llegaremos a ninguna parte, sin embargo, sería ingenuo pensar que Moscú cambiará su postura por alguna razón", dijo Riabkov.

Previamente el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que ve posible levantar las sanciones a Rusia a cambio de un acuerdo bilateral sobre la disminución del número de las armas nucleares.

A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comunicó que de momento Moscú y Washington no negocian la reducción de armas nucleares y rehusó comentar la posición de Rusia respecto la reducción nuclear al indicar que este tema se podrá después de que Trump asuma el cargo.

La ceremonia de investidura del presidente electo, que debe jurar el cargo ante el jefe del Tribunal Supremo, está prevista para el 20 de enero.