Le Pen en la Torre Trump: los detalles de una visita privada

© AFP 2016/ Jeff Pachoud Le Pen se reunirá en Nueva York con funcionarios estadounidenses

El 12 de enero Le Pen llegó en una visita no anunciada de dos días a Nueva York y fue vista en la Torre Trump, donde se encuentra la sede de Trump.

El director de la oficina de Le Pen, Nicolas Lesage, declaró que durante su viaje a EEUU Le Pen se reuniría con varios funcionarios estadounidenses.

"No he solicitado reunirme con Trump, me he reunido con gran número de personas, muy interesantes", resaltó Le Pen a la emisora de radio RTL.

Explicó que no se trataba de una visita en el marco de su campaña electoral.

"Ha sido una visita privada, necesitaba reunirme con algunas personas que querían conversar conmigo, y participar en lo que está pasando actualmente en Francia", señaló.

Le Pen dijo que ahora se está preparando para su campaña electoral y elaborando el programa de cinco años de su posible presidencia.

Los comicios presidenciales en Francia están programados para el 23 de abril y, si hubiera necesidad de una segunda vuelta, el 7 de mayo de 2017.