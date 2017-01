Parlamentaria rusa califica de "histéricas" las declaraciones del jefe del Pentágono

"De histeria crepuscular se pueden calificar las declaraciones del jefe del Pentágono, significan una sola cosa, un fracaso total, cuando los nervios fallan y la única maniobra posible radica en culpar a quien lucha exitosamente contra el terrorismo, a Rusia", expresó la parlamentaria rusa en su comunicado.

© AFP 2016/ Paul J. Richards El jefe saliente del Pentágono se queja de Putin

Anteriormente, en entrevista al canal de televisión NBC Carter declaró que el aporte de Rusia a la lucha de EEUU contra Daesh es "nulo", la presencia de Rusia en Siria "intensifica la guerra civil" en esta nación árabe.

La diputada estimó que una declaración como esta es "extremadamente falta de profesionalismo, sobreactuada e irremediablemente carente de perspectivas".

Según Yarovaya, "los políticos salientes de EEUU finalmente no fueron capaces de asumir que Rusia no admite por cuestiones de principio jugar con asuntos tales como la diplomacia y la seguridad".

"Para Rusia la seguridad nacional y global no es un juego, y la seguridad de la vida de cada ciudadano nuestro no es moneda de cambio y no consideramos posible especular con la seguridad de otros países o pueblos; para nosotros no existe un terrorismo nuestro y uno ajeno, sino que representa a un enemigo irreconciliable común y una amenaza", aseveró.

© AP Photo/ Jacquelyn Martin Alerta roja: desvelan las cinco principales amenazas para EEUU

Yarovaya subrayó que Rusia "combatió y continuará combatiendo al terrorismo", pese "al cinismo del Pentágono o de cualquiera".

"Mientras el Pentágono, a modo de juego, desataba guerras y tachaba Estados y pueblos, los ciudadanos de EEUU tacharon con tinta gruesa esta política", indicó la política rusa.

La parlamentaria aconsejó a Carter que "piense en cómo explicar a los ciudadanos norteamericanos la cantidad de ceros a la derecha en el presupuesto del Pentágono gastados en políticas agresivas y no de paz".

"Porque viendo las cantidades millonarias del presupuesto del Pentágono ni los ciudadanos de Norteamérica ni de Europa creen que ese gobierno busque la paz o valore sus vidas, sino que creen en la traición y la inoperancia de los líderes de sus países y temen una tercera guerra mundial", concluyó.