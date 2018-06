El presidente de Siria no ha resuelto aún si se presentará a la reelección en 2021

Asad dijo que su deseo dependerá de la voluntad del pueblo sirio.

"Todavía faltan tres años para 2021. ¿Estarían dispuestos los sirios a aceptar como presidente a la misma persona? En el caso de que no, ¿qué ganaría yo con la presidencia? No tendría éxito ni podría ofrecer nada a mi país, así que me negaría. Y en el supuesto de que sí, me lo pensaría, pero aún es temprano para ello, tenemos tres años por delante", explicó.

Con respecto a una reforma de la Constitución en vigor, el presidente resaltó que "no incumbe al presidente ni al gobierno sino al pueblo sirio, se requiere un referéndum nacional si aspiramos a implementar algunos cambios".

"Si el pueblo avala la nueva Constitución en un plebiscito, se adoptará desde luego, pero no porque lo quiera la ONU o una nación extranjera. Será la decisión de los sirios", dijo.

Más aquí: La oposición siria exige una nueva Constitución