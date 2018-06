Más de 200.000 personas inundan Tel Aviv en el Desfile del Orgullo Gay

"Estoy orgulloso de estar aquí con vosotros", dijo el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, a la multitud congregada en un tramo del desfile. "Recuerdo cómo fue hace 20 años, cuando empezamos la marcha y veo ahora el ambiente de libertad que hay aquí", señaló Huldai.

​El alcalde prometió "derribar las barreras legislativas hasta que haya total igualdad" en Israel entre los miembros de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) y los heterosexuales.

​El desfile, que es el más grande de estas características en Oriente Medio, empezó a las 12 del mediodía, bajo un sol de justicia, en la esquina de las calles Sderot Ben Tsion y Bograshov, en el centro de la ciudad, a la que han llegado turistas de todo el mundo para este evento.

El desfile, con carrozas, música, baile y decenas de personas disfrazadas para la ocasión, transcurrió por la calle HaYarkon, paralela al mar, y por el Paseo Marítimo de Tel Aviv, que cuenta con casi 450.000 habitantes.

Публикация от Laura (@thelaurencija) 8 Июн 2018 в 3:49 PDT

El recorrido acabó en el Parque Charles Clore, donde actuaron diferentes artistas, entre ellos, Netta Barzilai, la ganadora del Festival de Eurovisión el pasado mayo.

Публикация от Alessandra Calò (@aledm2802) 8 Июн 2018 в 6:44 PDT

Entre los asistentes al desfile se encontraba también Tamar Zandberg, líder del partido de izquierdas Meretz. "Estamos orgullosos de estar aquí desde hace 20 años (…) Desde la primera marcha hemos recorrido un largo camino y hemos cosechado grandes éxitos, pero no podemos tirar la toalla", afirmó Zandberg.

"No aceptaremos una situación en la que no haya total igualdad ante la ley y no aceptaremos la discriminación institucionalizada en base a la orientación sexual", aseguró la líder de Meretz.

La presidenta del Grupo de Trabajo de LGBT Israel-Aguda, Chen Arieli, invitó a todo el mundo a unirse al desfile. "Venid y sentiros orgullosos, como hombres y mujeres, venid y sed más políticos. Venid a la marcha porque juntos venceremos a la oscuridad. ¡Disfruta, Tel Aviv!", dijo Arieli.