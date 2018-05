Descubren centenares de minas de la OTAN en la ciudad siria de Duma (vídeo)

El armamento hallado posiblemente se produjo en los países miembros de la OTAN.

"Ahora se busca desminar la ciudad. Hasta el momento, los zapadores sirios han encontrado y desactivado más de 1.200 minas terrestres, 1,5 toneladas de explosivos y 4.000 dispositivos explosivos improvisados. Posiblemente la remoción de minas tardará meses", según citan los medios a militares rusos.