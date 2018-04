Testimonio de un niño sirio que participó en el montaje del ataque químico en Duma a cambio de comida

Testimonio de los participantes

"Estábamos en el sótano. Mi madre me dijo que no había nada para comer y que comeríamos al día siguiente. Luego oímos un grito en la calle. Estaban gritando que todos fuéramos al hospital. Fuimos corriendo al hospital. Y cuando entré, me agarraron y me echaron agua encima. Después, nos metieron en la cama junto con otras personas", comentó el niño al canal de televisión Rossiya 24.

El corresponsal de guerra del canal Evgueni Podubni señaló que al niño lo obligaron a salir en el vídeo.

"El niño no tenía nada que comer, le ofrecieron arroz, dátiles y galletas", dijo.

El padre de Hasán confirmó sus palabras.

"Cuando me enteré de que mi hijo estaba en el hospital, pedí permiso para irme del trabajo y corrí hacia allí. No había armas químicas. Cuando estaba fumando en la calle, no sentí nada. Al entrar al hospital, vi a mi familia. Les dieron dátiles, galletas y arroz por participar en el montaje y nos dejaron ir a todos. Mi hijo se sentía muy bien", comentó al canal el padre del niño.

Testimonios de los periodistas extranjeros y la gente local

Dos periodistas occidentales cuestionan 'in situ' la versión oficial del presunto ataque químico en Duma

Los periodistas de One America News Network , un canal de televisión norteamericano, visitaron la ciudad siria de Duma y no encontraron allí vestigios del uso de armas químicas.

El presentador comunicó en directo que nadie confirmaba el incidente. Afirmó haber entrevistado a una docena de residentes del barrio donde supuestamente se produjo el ataque. "Me dijeron que ese día en no notaron nada inusual en la zona, todo estaba como siempre", señaló el periodista.

El presentador aseguró haber entrevistado también a otras 40 o 50 personas por toda la ciudad, y ninguno de ellos había oído nada sobre el ataque químico.

Además logró visitar la plaza, donde supuestamente tuvo lugar el ataque químico, pero no encontró ninguna evidencia que lo confirmara.

Testimonios de los médicos

No hay víctimas de ningún ataque químico en los hospitales de Duma (vídeo)

El corresponsal del mismo canal visitó también el hospital, que estaba bajo el control de grupos armados, y entró en la habitación, que salía en el vídeo y donde supuestamente habían traído a las víctimas del presunto ataque.

El periodista habló con uno de los médicos que estaba de guardia ese día.

"Dijo que era un día normal, pero había mucho polvo, mucha gente venía tosiendo y con las vías respiratorias irritadas, pero no tenían otro tipo de lesiones. <…> De repente, en la sala entró un grupo de personas desconocidas que gritaban que se había producido un ataque químico. Trajeron a unas personas que, como dijeron, eran víctimas, y comenzaron a echarles agua de unas mangueras <…> Los médicos comenzaron a ayudar a la gente, y los desconocidos, que habían traído a las víctimas, se pusieron a filmarlo todo", dijo.

No hay víctimas de ningún ataque químico en Duma Un equipo de militares rusos desplazado a la ciudad siria de Duma afirma que en los centros médicos de la localidad no ingresó ninguna víctima de ataques químicos. Todos los detalles en: https://sptnkne.ws/hmBs Publicado por Sputnik Mundo en martes, 10 de abril de 2018

Asimismo, el Centro ruso para la Reconciliación en Siria afirmó que los médicos del hospital de Duma adonde supuestamente fueron trasladados los heridos por el ataque químico, niegan haber tratado a este tipo de enfermos.

