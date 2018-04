"A punto de fallar": la estrategia de EEUU en Siria

"El empleo de la fuerza bajo pretextos falsos contra Siria, donde se encuentra el personal militar ruso a solicitud del Gobierno legítimo de ese país, puede llevar a graves consecuencias", advirtió Nebenzia.

El experto en problemas de Oriente Medio y el Cáucaso, Stanislav Tarásov, destacó una fuerte escalada en Siria.

Según el analista político, "los estadounidenses y sus socios avanzaron gradual y persistentemente, ideando diversos pretextos, buscando diferentes razones" para lograr esta escalada.

"La historia del excoronel ruso fugitivo —Serguéi Skripal, envenenado en el Reino Unido— no produjo el efecto esperado. No me refiero a la expulsión de los diplomáticos, sino a la influencia política y diplomática general en la opinión pública. Entonces, ahora los estadounidenses y sus socios decidieron desviar la atención a Siria", opinó Tarásov.

Anteriormente, los medios informaron sobre el supuesto uso de armas químicas en la ciudad siria de Duma. Los países occidentales acusaron al Gobierno sirio del incidente. Las autoridades sirias y Moscú rechazaron las acusaciones

Washington declaró estar estudiando la posibilidad de una "respuesta militar" a las supuestas acciones de las fuerzas gubernamentales. El presidente de EEUU, Donald Trump, prometió tomar una decisión sobre las medidas contra Damasco durante 48 horas.

"Los estadounidenses están sufriendo una derrota en Siria no militarmente, sino estratégicamente para pasar al menos a algún proceso de solución política y diplomática o simplemente lograr sus objetivos", destaca el experto.

En este contexto, según Tarásov, EEUU recurre a nuevas acusaciones del uso de armas químicas con el fin de crear un pretexto para atacar.

"Esto, por supuesto, es un juego a punto de fallar. Creo que los estadounidenses no cruzarán la línea roja. Pero esto tampoco causa ninguna satisfacción, porque su comportamiento afecta a la situación en la región que se está degradando", concluyó el analista político.