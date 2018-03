"Creo que Israel está mintiendo porque lo que bombardeó en 2007 no fue una instalación nuclear. Es bien sabido que Siria no tiene ese tipo de instalaciones y, en realidad, no hay ningún programa nuclear allí. Atacaron una base militar en Siria con el pretexto de atacar una instalación nuclear", opinó Ibrahim.

Según el analista político, se trata de un aviso para Irán.

"Están revelando esta información ahora para enviar una señal a Irán de que están dispuestos a bombardear instalaciones nucleares de Irán y de que la fuerza aérea israelí es capaz de llegar a cualquier lugar de la región. Creo que esto no es más que un mensaje de disuasión contra Irán".

Sin embargo, Israel no es capaz de bombardear las instalaciones nucleares de Irán, añadió Taleb Ibrahim.

"Seamos realistas, las instalaciones nucleares iraníes están enterradas en lo más profundo de la tierra, en lugares remotos. Pero cuando Israel bombardeó el reactor nuclear iraquí en 1982 y cuando bombardearon las instalaciones de Siria, se dio un mensaje a los líderes iraníes de que algo podría ocurrir en el país persa".

​De acuerdo con el analista, la revelación sobre el bombardeo de la instalación siria dará lugar a más tensión aún en la ya de por sí explosiva situación entre Siria e Israel.

"Creo que Siria finalmente responderá a todos los ataques israelíes en territorio sirio que han ocurrido desde 2007 hasta la actualidad, y creo que el derribo de la aeronave israelí hace unas semanas fue un mensaje para Israel de que todo está cambiando, las reglas del juego han cambiado, y ahora Siria es mucho más fuerte que en cualquier otro momento de su historia, dado que goza de un activo apoyo ruso e iraní".

Para Taleb Ibrahim, es crucial establecer la paz entre los dos países para estabilizar Oriente Medio.

"Creo que se puede lograr una paz permanente y completa en toda la región mediante la recuperación de los Altos del Golán y la creación de un Estado propio para los palestinos, lo que normalizará la situación de todas las poblaciones que viven en la zona".

El 21 de marzo, el Ejército de Israel reconoció haber destruido a principios de septiembre de 2007 una instalación nuclear en la provincia siria de Deir Ezzor que estaba en la última fase de construcción.

Al ataque, lanzado por cuatro aviones de combate F-16 y F-15, le precedieron casi dos años de vigilancia.

Los militares israelíes se estaban preparando para una posible represalia en aquellas fechas, por lo que se decidió no desvelar los datos sobre la operación.