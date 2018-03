La ONU informa de unos 600 muertos en Guta Oriental en dos semanas

"Desde el 18 de febrero, en la zona asediada murieron casi 600 personas como resultado de los ataques por aire y tierra, mientras que más de 2.000 resultaron heridas", declaró.

Según Moumtzis, también en Damasco "numerosos civiles han sido víctimas de ataques aéreos y disparos con morteros desde Guta Oriental"; las hostilidades continúan asimismo en el norte de Idlib.

"Sigo profundamente preocupado por el problema de la seguridad y la protección de millones de civiles en toda Siria una semana después de la aprobación de la resolución 2401 por el Consejo de Seguridad de la ONU que insta a un alto el fuego durante un mes", expresó el funcionario.

No obstante, la violencia no solo no ha cesado, "sino que en algunos casos ha ido en aumento", lamentó.

También informó que desde diciembre el número de desplazados ascendió a 385.000 personas.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 24 de febrero la resolución 2401 que establece un armisticio de 30 días en todo el territorio de Siria para llevar a cabo las operaciones humanitarias.

Más tarde, Rusia anunció por orden del presidente Vladímir Putin una tregua diaria de cinco horas desde el 27 de febrero y la creación de un corredor humanitario para que la población abandone Guta Oriental.

Pese a esas iniciativas, los grupos armados continúan reteniendo a los habitantes de la zona amenazando con ejecutarlos si cruzan el corredor humanitario.