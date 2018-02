Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad resolución rusa sobre Yemen

"El resultado de la votación es el siguiente; el proyecto de resolución recibió 15 votos a favor [por lo que] ha sido adoptado de forma unánime como la resolución 2402", dijo Otaibi, quien ejerce la presidencia mensual del cuerpo.

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, saludó el apoyo unánime del Consejo a su propuesta.

Nebenzia explicó que se realizaron esfuerzos para extender las sanciones contra Yemen sin involucrar a Irán.

Poco antes, Rusia vetó una iniciativa similar presentada por el Reino Unido y sobre la cual los 15 miembros del Consejo no lograron consenso.

Nebenzia dijo antes de la votación que Moscú no podía respaldar la iniciativa.

"La Federación Rusa no puede apoyar el proyecto de resolución propuesto por nuestros colegas británicos para extender el mandato del panel de expertos del comité 2140 del Consejo de Seguridad y las sanciones contra Yemen", dijo Nebenzia.

El texto británico incluía una advertencia a Irán por no impedir que sus armas cayeran en manos de los rebeldes hutíes de Yemen.

Rusia y Bolivia votaron en contra de esa propuesta, mientras Rusia y Kazajistán se abstuvieron.

Sin embargo, el diplomático añadió que "no queremos ser malinterpretados en este asunto; apoyaremos de manera absoluta la mayor parte de los puntos establecidos en esta resolución, no obstante no podemos concordar en las conclusiones no corroboradas ni en evidencia que requiere verificación y discusiones dentro del comité de sanciones".

El texto, que incluía una advertencia a Irán por no impedir que sus armas cayeran en manos de los rebeldes hutíes de Yemen, recibió el voto favorable de 11 países, dos abstenciones y dos en contra, de Rusia y Bolivia.

Yemen vive desde 2014 un dramático conflicto armado entre el Gobierno de Abdo Rabu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Alá.

En marzo de 2015, intervino en el conflicto una coalición mayormente integrada por países del Golfo y encabezada por Arabia Saudí, que cuenta con respaldo de EEUU y el Reino Unido.

La coalición de los saudíes bombardea posiciones hutíes en respaldo del Gobierno de Hadi.

Según la ONU, al menos 10.000 personas han muerto ya en la guerra yemení.