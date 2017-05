Canciller iraquí: "La derrota de Daesh será una victoria para todo el mundo"

"La derrota de Daesh será una victoria para todo el mundo", afirmó el canciller iraquí durante una conferencia ofrecida en la Casa Árabe de Madrid antes de recordar que "todos los países" son posibles objetivos de la violencia de esta organización.

Por ello, Al Jaarafi celebra la ayuda internacional prestada a Irak en la lucha contra Daesh ya que envía un mensaje de que "todos los pueblos prestarán ayuda para luchar contra el terrorismo, que es un fenómeno globalizado del que se requiere una respuesta globalizada".

"El terrorismo no se detiene ante nada, el terrorismo no tiene religión y no tiene país, es un fenómeno globalizado", insistió.

En su discurso, el jefe de la diplomacia iraquí no adelantó una estimación exacta sobre cuándo calculan las fuerzas iraquíes que el Daesh será derrotado, pero adelantó que la vida de esta organización "va a ser muy breve".

"Saben ustedes que la victoria está pronta, Daesh puede aguantar durante un tiempo, pero no va a triunfar porque su ideología está fuera del ámbito humano", declaró.

© AFP 2017/ Delil Souleiman ¡A por ellos! Daesh huye con el rabo entre las piernas

En opinión de Al Jaarafi, los recientes avances del Ejército iraquí apoyado por la coalición internacional sobre los territorios dominados por Daesh se deben a dos factores principales: unidad de discurso político y unidad en las fuerzas militares.

"Lo que ha hecho que Irak pueda lograr estas victorias tan importantes es la unidad de las distintas facciones y grupos que respetan la soberanía nacional, que respetan la Constitución y que trabajan por construir un Estado donde todos puedan estar reconocidos", aseguró.

Sobre la importancia del apoyo internacional al Ejército iraquí en la lucha contra Daesh, el canciller destacó que "el país aceptó prácticamente todas las ayudas militares que se le ofrecieron" bajo la única condición de no ceder bases a elementos foráneos ni permitir intervenciones extranjeras.

En cuanto al escenario tras la hipotética derrota militar de Daesh, el ministro considera que Irak seguirá necesitando la ayuda de "países amigos" en la "guerra de información" que precederá a la situación actual.

En concreto, Al Jaarafi apunta que la lucha contra el terrorismo "no es una guerra tradicional", por lo que será necesario que, tras la eventual derrota militar de Daesh, haya un intercambio de información fluido entre países para evitar la proliferación de células terroristas.

"El terrorismo es un fenómeno complejo, algunos elementos combaten, otros adiestran, otros consiguen armamentos y otros abren pasillos para el traslado de material o de personas", explica.

Además, el canciller iraquí considera que después del enfrentamiento militar deberá llegar el rechazo al componente intelectual que sustenta a Daesh, al que, según dice, habrá que oponerse de manera unánime si se quiere garantizar la victoria.

En ese sentido, Al Jaarafi cree que se debe proceder del mismo modo que tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon consensos prácticamente globales en torno al rechazo al nazismo y al fascismo.

