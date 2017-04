¿Por qué han impedido la venta de pan en la Ciudad Vieja de Jerusalén?

El motivo es la festividad judía de Pésaj (Pascua), en la que los judíos practicantes no pueden comer pan ordinario sino solo ácimo para recordar el que comieron sus ancestros a su salida de Egipto.

Los fieles judíos que pasan por la puerta de Jaffa "se sienten mal" si ven pan, alegó hoy a Sputnik un funcionario del ayuntamiento de Jerusalén que acababa de obligar a un vendedor palestino a retirar su pan. "Simplemente aplicamos la ley", subrayó el funcionario.

Las normas indican que durante la Pascua judía no puede venderse pan en la calle, pero los vendedores de puestos ambulantes donde se compran las tradicionales roscas de pan de la Ciudad Vieja aseguran que hasta este año nunca se les había prohibido hacerlo.

"Me dijeron que es Pésaj y no puedo vender. Llevo aquí vendiendo desde hace 36 años y nunca me había pasado. Aquí hay cristianos y musulmanes, pero nos dicen que como es festividad judía no podemos vender", explicó a Sputnik Zaki, vendedor de roscas de pan de 58 años y nacido en Jerusalén.

"Quieren arrinconarnos a los palestinos y hacer que lo pasemos mal. Ayer me quitaron el pan dos veces, perdí entre 600 y 700 shekels (entre 154 y 180 euros)", lamentó Zaki, que vende cada rosca a 5 shekels.

Mientras habla, él y uno de sus hijos retiran el pan que estaban vendiendo porque un inspector del Ayuntamiento de Jerusalén le ha ordenado que se lo lleve.

El funcionario aduce que Zaki no tiene licencia y que habitualmente se hace la vista gorda, pero en Pésaj no.

El representante municipal considera que no vender pan durante la Pascua judía es "una cuestión de respeto" a los fieles que pasan por allí.

El vendedor se pregunta dónde está el respeto a los habitantes palestinos de esa zona de la Ciudad Vieja, territorio palestino ocupado por Israel, según el derecho internacional.

La ley que prohíbe la venta de pan en la calle durante la Pascua judía "no se aplica en casi ningún lugar, pero en Jerusalén sí", aseguró el funcionario.

Ninguna ley ampara a otras tradiciones religiosas como la del Ramadán, el mes de ayuno musulmán.

En este período no se prohíbe a nadie vender comida en las calles de la Ciudad Vieja, donde muchos habitantes y comerciantes son musulmanes y ayunan durante ese mes.

La ley también se aplica en los hospitales, donde según denunció hoy el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe (Adalah), está prohibido entrar productos que no cumplan con los preceptos kosher de la ley judía para la alimentación en Pascua.

En el diario israelí "Haaretz", el periodista Gideon Levy se quejaba de que guardias de seguridad armados que registran las bolsas de los que entran en los hospitales comprueban que los visitantes no lleven ningún alimento que no se ciña a las normas kosher de Pésaj y si descubren alguno, lo confiscan.

Adalah pidió hoy que "se ponga fin a la prohibición de entrar productos fermentados a los hospitales durante la festividad de Pascua". "Esta prohibición impone a los ciudadanos árabes de Israel la ley religiosa judía", añadió Adalah en un comunicado.

La ONG mandó una carta de protesta al fiscal general del Estado, Avichai Mandelblit, y al ministro de Sanidad, Yaakov Litzman. El abogado de Adalah, Sawsan Zaher afirmó que las normas constituyen "una política sistemática que se aplica cada año".

