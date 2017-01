Kerry: Ataque "accidental" de EEUU en Siria puso en duda compromiso con la tregua

"El cese del fuego requiere un período de calma y luego de cinco días de iniciado, accidentalmente bombardeamos a 70 soldados sirios y los rusos creyeron que no nos lo tomábamos en serio, que estábamos protegiendo a (la organización radical Frente Al) Nusra, que no estábamos dispuestos a hacer una distinción (entre los terroristas y los opositores)", dijo Kerry durante un discurso en el US Institute for Peace (Instituto Estadounidense por la Paz).

El cese del fuego negociado en septiembre de 2016 por Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, establecía que EEUU facilitaría la separación de los autodenominados rebeldes sirios de los grupos terroristas como el Frente Al Nusra.

© AP Photo/ Vadim Ghirda Estado Mayor ruso: la coalición internacional no logró resultados en Siria

El 17 de setiembre un ataque aéreo realizado por EEUU mató a docenas de soldados sirios e hirió a más de 100 en un aeródromo cerca de la ciudad de Deir Ezzor (este).

Tras el ataque, Moscú insistió con investigar el incidente.

La portavoz del ministro de Exteriores, María Zajárova, destacó la importancia de una investigación para determinar si el ataque fue un accidente o una acción deliberada en apoyo a las fuerzas opositoras al presidente de Siria, Bashar Asad.

Una investigación del Comando Central de EEUU determinó que al momento del ataque la coalición liderada por Washington creía que los soldados sirios eran miembros del grupo terrorista Daesh.

El grupo terrorista Daesh, autoproclamado Estado Islámico, stá proscrito en Rusia, EEUU y otros países.