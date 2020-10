Esposa de Netanyahu viola las restricciones de coronavirus para cortarse el pelo

Las regulaciones del bloqueo por el COVID-19 prohíben a los israelíes ingresar a los hogares de otras personas con fines no esenciales y los peluqueros no se consideran imprescindibles. A diferencia del primer ministro que, como figura pública tiene derecho a tales servicios debido a sus apariciones públicas, su esposa no los tiene y no está exenta de cumplir las directrices del coronavirus.

"La señora Sara Netanyahu sigue de cerca las directrices del Ministerio de Sanidad. No ha salido de su casa durante los encierros y continúa ejerciendo su profesión de psicóloga infantil a través del teléfono y las llamadas zoom", dijo una fuente cercana a Sara Netanyahu en respuesta a estas afirmaciones, según el diario.

La misma fuente especificó que la llamada a la peluquera respondía a la participación de la esposa de Netanyahu en un vídeo de servicio público donde llamó al público a usar máscaras.

"Como es una figura pública y este es un video de servicio público, creyó que podía usar los servicios de peluquería", agregó la fuente.

Según el informe del diario, es la segunda vez que los Netanyahu han sido acusados de violar regulaciones del encierro.

El pasado mes de abril se publicaron imágenes que mostraban una visita del hijo menor de la pareja, Avner, para la celebración de la Pascua judía a pesar de las reglas que prohíben tales visitas de miembros de la familia que no comparten una residencia.

Varios israelíes con cargos públicos han sido acusadas de ignorar las reglas impuestas al público en general, lo que, según los críticos, ha contribuido a la falta de confianza de los ciudadanos y al incumplimiento de las regulaciones de la cuarentena.