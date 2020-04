Muchas familias israelíes no enviarán a sus hijos a la escuela por el coronavirus

El 28 de abril el Ministerio de Educación presentó un plan que contempla el retorno de los niños de hasta el tercer curso de enseñanza primaria a los centros de educación a partir del 2 de mayo.

El Ministerio de Educación emitió una estricta serie de regulaciones para garantizar la seguridad de los niños y evitar los contagios.

Sin embargo, muchos padres consideran que enviar a sus hijos a las escuelas los pondría en riesgo de contagio.

Yael Toledano, madre dos niñas de tres y ocho años, declaró al portal de noticias Walla! que no enviará a sus hijas a la escuela el 2 de mayo.

"No tiene sentido que el ministerio permita la vuelta de los niños a las escuelas. Son niños muy pequeños que no podrán mantener las normas de higiene requeridas si se produce una segunda oleada del coronavirus que sería más agresiva. No quiero poner en riesgo la salud de mis hijas", dijo.

Toledano esperará quince días o un mes hasta ver cómo se desarrolla la vuelta a las escuelas a partir del 2 de mayo antes de tomar una decisión al respecto.

En la misma situación se encuentran muchos padres israelíes que ven con temor la vuelta a la rutina de sus hijos pues consideran que no estarán seguros.

Toby Nissan, padre de un niño de 10 meses, tampoco enviará a su hijo al jardín de infancia. "No me creo los estudios que se han hecho. La situación no es clara y continuamente vemos que se hacen más estudios" inconcluyentes.

Sara, una maestra de jardín de infancia, tampoco cree que el Gobierno haya dado un paso positivo al permitir la vuelta de los niños más pequeños a los centros de educación.

"Trabajar con niños requiere proximidad. No puedes hablar a un niño a través de una mascarilla. No estamos acostumbrados a eso", explicó Sara.