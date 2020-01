Nombran al exministro Haitham bin Tariq Said nuevo sultán de Omán

DOHA (Sputnik) — El exministro del Patrimonio y Cultura de Omán, Haitham bin Tariq Said, fue nombrado sucesor del sultán Qabus bin Said fallecido a la edad de 79 años tras una larga enfermedad, informó la televisión estatal del país.

Más temprano la agencia local ONA comunicó el fallecimiento del sultán Qabus bin Said que padecía de cáncer.

Haitham bin Tariq, de 65 años, es primo de Qabus bin Said y encabeza el Comité para la visión futura del desarrollo del sultanato.

Qabus bin Said Said no tenía hijos ni había designado públicamente a un sucesor.