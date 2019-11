Los laboristas israelíes piden al Tribunal Supremo que fuerce la dimisión de Netanyahu

La petición llega horas después de que el 21 de noviembre, el abogado del estado Avichai Mandelblit anunciara el procesamiento de Netanyahu en tres casos de corrupción.

"Las imputaciones contra Netanyahu explican por qué no tenemos un gobierno", dijo Peretz. "En una democracia no puede aceptarse que un primer ministro esté imputado".

Según el líder laborista, Netanyahu es el único obstáculo para la formación de una coalición de gobierno, que solo podrá formarse si se le aparta.

Sin embargo, las posibilidades de que Netanyahu sea destituido en la Kneset son bastante remotas debido a una cuestión de procedimiento.

Netanyahu dispone de 30 días para solicitar la inmunidad en el parlamento, pero como sea que todavía no se ha constituido el Comité de la Cámara,

Lo más probable es que el Comité de la Cámara no se forme debido a la precariedad del parlamento, de manera que el inexistente Comité no podrá decidir si da o no inmunidad a Netanyahu.

El partido laborista ha pedido que se cree un comité ad hoc para abordar la inmunidad de Netanyahu y eludir el bloqueo de la Kneset.

Según los expertos, incluso en el caso de que se forme un gobierno, lo más probable es que un nuevo Comité de la Cámara no se establezca hasta dentro de unos seis meses como mínimo.