Turquía realiza primeros ensayos de su misil de crucero para destruir búnkeres de hormigón (vídeo)

"Se llevaron a cabo con éxito los primeros ensayos del primer misil de crucero SOM-B2 turco, que puede utilizarse contra búnkeres de hormigón", escribió Varank en su cuenta de Twitter.
GURUR GÜNÜMÜZ!@SavunmaSanayii öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından @TSKGnkur için geliştirilen Türkiye’nin ilk seyir füzesi SOM’un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi. 🎯🇹🇷 pic.twitter.com/LAUqgMxrQI— Mustafa Varank (@varank) September 5, 2019
El misil fue desarrollado por los ingenieros de la compañía de TUBITAK SAGE dirigida por las autoridades de la Industria de Defensa turca, añadió el ministro.
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