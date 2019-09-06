Turquía realiza primeros ensayos de su misil de crucero para destruir búnkeres de hormigón (vídeo)

Nos comprotemos a proteger su información personal, por lo que hemos actualizado nuestra Política de privacidad para cumplir el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), la nueva regulación de la UE que entró en vigor el 25 de mayo de 2018.

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