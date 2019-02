La exministra israelí Tzipi Livni anuncia su retirada de la política

Livni señaló que su partido no se presentará a las elecciones generales del 9 de abril porque, según las últimas encuestas, no alcanzará el umbral necesario del 3.25% de los votos requerido para que una fuerza política entre en el Parlamento israelí y concurrir a los comicios quitaría votos a las fuerzas de centro izquierda, según Livni.

"Los años recientes han sido particularmente difíciles para mí", afirmó la exministra de Exteriores y de Justicia, y destacó que ha desarrollado toda su carrera política de acuerdo con la creencia de que "separarse de los palestinos es crucial para preservar el Estado de Israel".

Livni señaló que la palabra paz se ha convertido en una vulgaridad en Israel y que ha tenido que pagar un precio por sus creencias.

"Me voy de la política, pero no permitiré que la esperanza de paz se vaya de Israel", afirmó.

Además agregó: "Tengo la fuerza interna para seguir luchando, pero no tenemos suficiente poder político para actualizar nuestra visión por nuestra cuenta".

"No me perdonaría que los votos de mis seguidores se desperdiciaran (…) No somos una minoría (moralmente) justa, somos la mayoría, aunque algunos estén en silencio", recalcó.

La líder de Hatnuah pidió a la gente: "Exigid una postura clara a los políticos, no digáis 'esto es política'. Podéis cambiarla".

La antigua ministra fue miembro del partido de derechas Likud y de la desaparecida formación Kadima.

En las elecciones de 2015, el partido de Livni se presentó como parte de la Unión Sionista en una lista conjunta con el Partido Laborista.

A principios de enero, sin embargo, el actual líder laborista, Avi Gabai, acabó con esta coalición por sorpresa.

Livni ha intentado alinearse con otros partidos antes de las próximas elecciones, pero no lo ha conseguido.