Pentágono: la presión militar sobre talibanes es clave para la paz en Afganistán

MOSCÚ (Sputnik) — Un recorte de las tropas estadounidenses en Afganistán disminuiría la presión sobre los talibanes y podría malograr los esfuerzos que buscan zanjar el proceso de paz mediante conversaciones con los insurgentes, según se desprende de un informe del Departamento de Defensa, citado por el diario The Washington Post.

"El refuerzo y la realineación de las fuerzas estadounidenses y aliadas y las autoridades en el marco de la estrategia para Asia Meridional han aumentado notablemente la presión sobre los talibanes", señalan los autores de este documento, presentado el jueves al Congreso de EEUU.

El informe añade que el envío de 3.000 militares adicionales a Afganistán, de acuerdo con la estrategia que el presidente Donald Trump presentó en agosto de 2017, "estabilizó la situación en Afganistán conteniendo el empuje de los talibanes que habían capitalizado las reducciones de tropas estadounidenses entre 2011 y 2016".

Para los analistas del Pentágono, "la clave del éxito sigue siendo la presión militar sostenida sobre los talibanes" por parte de las fuerzas de seguridad afganas respaldadas por unos 14.000 efectivos estadounidenses.

© Sputnik / Natalya Silverstova Casa Blanca: el Pentágono desaprobó la retirada de Siria, a diferencia del pueblo

Las probabilidades de concertar un acuerdo en Afganistán, según el informe, han aumentado porque los talibanes se han dado cuenta de que no pueden ganar en el campo de batalla.

Las conclusiones del informe trascendieron a la prensa cuando el presidente Trump está barajando una reducción de las tropas estadounidenses en Afganistán.

El diario The Wall Street Journal informó el 20 de diciembre que el recorte podría comenzar dentro de varias semanas; por su parte, The New York Times avanzó que EEUU retirará unos 7.000 soldados de Afganistán, de los 14.000 acuartelados allí actualmente.

Más aquí: Erdogan afirma que pactó con Trump mantener una estrecha cooperación sobre Siria