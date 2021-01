Gloria olímpica, un sueño difícil de conciliar en El Salvador

Aquí resuenan más, por ejemplo, hitos como la merma en la media diaria de asesinatos, o que el país registre dos días seguidos sin un homicidio. A nivel deportivo, por otro lado, Dios en el Cielo y Jorge "El Mágico" González en la Tierra…

Que esta leyenda viva del fútbol sea tan venerada, al punto de que rebautizaran con su nombre al estadio nacional, da una idea de las prioridades de los salvadoreños en materia deportiva, y las autoridades olímpicas del país lo tienen claro.

"No se puede combatir contra el fútbol", comentó a Sputnik el exremero argentino Guillermo Pfaab, contratado el pasado año por el Comité Olímpico de El Salvador (TeamESA) como su director técnico, para que ayude a materializar el potencial existente en este país.

Con eso en mente, Pfaff aboga por convivir con el fútbol sin perder de vista que se trata de un evento meramente contemplativo, y el objetivo del TeamESA es que los salvadoreños "no solo vean, si no que participen" en un desarrollo deportivo integral.

Para ello, el técnico argentino inició un proceso de diagnóstico con las federaciones locales, para detectar sus deficiencias y aciertos, propiciar la capacitación de los entrenadores y deportistas, para generar un cambio de mentalidad que derive en mejores resultados.

"De entrada existen falencias que cubrir, el área de evaluación está atrasada, pero nuestro plan es ayudar a diagnosticar dónde hay que poner más energía y colaborar para superar las deficiencias", agrega el experto, debatiéndose entre el optimismo y el realismo.

Denuncian falta de apoyo

A la buena voluntad del TeamESA se contrapone la falta de apoyo gubernamental: a casi tres décadas de finalizado el conflicto armado (1980-1992), el desarrollo deportivo sigue sin ser una prioridad para las administraciones de El Salvador.

De hecho, los campeones panamericanos Roberto Hernández y Yuri Rodríguez encabezaron a inicios de enero una protesta por el presuntopara elen este año olímpico.

Uno de ellos, Hernández, conversó con Sputnik sobre el balde agua fría que representó este recorte en el presupuesto, cuando parecía que el Estado finalmente acompañaría mejor al movimiento deportivo tras los resultados de los Panamericanos de Lima-2019.

Abanderado salvadoreño en la cita limeña, donde se coronó en arco compuesto, Hernández consideró que es tiempo que los deportistas digan basta y reivindiquen sus derechos, pues al final la imagen del país es la que sale perjudicada.

"El 2020 fue un año perdido por la pandemia, y todos esperábamos que este año las cosas podría volver a la normalidad, y de pronto nos reducen los fondos sin una justificación real, en un contexto preelectoral muy politizado, que nos hace retroceder", aseguró.

Hernández tampoco cree que la culpa sea del fútbol, siendo él mismo incondicional al club FAS de su Santa Ana natal, si no de las prioridades gubernamentales y de la poca inversión en preparación, logística, competencias y atención al talento, que sin duda existe.

"Aquí somos muy futboleros, pero esa pasión no me ciega, ni me impide emocionarme por un triunfo de Marcelo Arévalo en tenis, por ejemplo", reflexionó Hernández, que no pierde la esperanza de que el tiro con arco compuesto entre algún día al programa olímpico.

Tokio a la vista

De momento, el velerista Enrique Arathoon es el único salvadoreño clasificado a los Juegos Olímpicos previstos originalmente para celebrarse en Tokio el pasado año, pero que fueron pasados para este debido a la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, el país aún tiene opciones de clasificar en remo, atletismo, boxeo, bádminton, fútbol, karate, natación, tiro y surf, deporte este que debutará en Tokio , y que celebrará su torneo preolímpico justamente en las playas de El Salvador.

Muchos creen que la primera medalla olímpica de El Salvador podría llegar por esa vía, si el bronce panamericano Bryan Pérez finalmente logra su pasaporte olímpico entre olas que conoce mejor que su casa, de tanto montarlas y domarlas.

De subir al podio en la lid nipona, Pérez podría superar la mejor actuación de El Salvador en 11 participaciones olímpicas, el quinto puesto de la ciclista Maureen Vergara en Atlanta-1996, donde una caída frustró la medalla que todos añoran, pero pocos esperan.