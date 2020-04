Migración mexicana emite laxas medidas en sus centros de reclusión ante pandemia

El Instituto Nacional de migración mexicano emitió un documento con medidas de prevención del contagio del nuevo coronavirus para sus estaciones migratorias y estancias provisorias que, al parecer, no impide el contagio para las personas allí retenidas irregularmente.

Reiteradas protestas en al menos cuatro estaciones migratorias del país —dónde el Instituto Nacional de migración mexicano mantiene recluidos a migrantes irregulares y solicitantes de asilo— una de las cuales causó la muerte de un hombre guatemalteco en Tenosique (Tabasco) y dejó otras 14 personas heridas exigieron respuestas ante la pandemia del nuevo coronavirus

La imposibilidad edilicia de mantener la "sana distancia" cuando se está detenido en pabellones con otros cientos de personas, así como la restricción de elementos de higiene y acceso al agua potable hacen estructuralmente imposible seguir las dos medidas esenciales de prevención del contagio, denunciaron los solicitantes de asilo en estas protestas.

Por otra lado, la extensión de los trámites que les permitan salir de esta reclusión forzosa se ha disparado, ya que tanto los procesos legales de deportación a Centroamérica como la entrega de la protección internacional en los institutos de refugio o asilo en México están suspendidos por la pandemia, aumentando la angustia de las personas ante la perspectiva de un tiempo de reclusión indeterminado y sin avances.

Aunque el grueso de las organizaciones defensoras de derechos de los migrantes exigieron la libertad de los migrantes y solicitantes de asilo (que incluye a niños y adolescentes presos, en una clara violación a sus derechos) como medida efectiva para evitar su contagio de COVID-19, esto no fue atendido, según el documento mencionado.

El documento llamado "Protocolo de actuación en las estaciones migratorias y estancias provisionales del INM, frente al COVID-19" está firmado por la autoridad migratoria y dirigido a las Estaciones migratorias y las estancias provisionales de detención lista una serie de medidas que dependen de la voluntad de los operadores locales para su cumplimiento, pero no garantiza que la salud de los extranjeros que están bajo su custodia.

Las medidas laxas

El documento indica que las medidas preventivas de higiene "se deberán difundir y observar entre todas las personas que transitan, trabajan o están alojadas", las cuales no tienen ninguna especificidad respecto a las condiciones de reclusión que se evidencian en cada centro.

Así, las medidas de "mantener la distancia social de metro y medio en todo momento", ofrecer alcohol en gel para la desinfección de manos a quienes ingresan y "asegurar contar con agua corriente y jabón" no difieren de las que se le exige al resto de la ciudadanía que guarda cuarentena en sus hogares, desde el 30 de marzo.

Sin embargo, la movilidad y el acceso a la higiene e implementos de limpieza para quien está detenido depende de la voluntad de los operadores del sistema.

Migración afirma que los tapabocas y guantes serán de uso limitado para quienes presenten síntomas y para el personal de salud de las estaciones migratorias. Sostiene que se pegarán afiches informativos en las estaciones y que se tomará la temperatura corporal de los nuevos ingresos.

"Toda persona que tenga fiebre y/o tos y otros síntomas de infección respiratoria tiene que ser proveída con una mascarilla facial y deberá usarla de inmediato", las cuales tienen una vida útil de un solo uso, pero no se prevé su sustitución en ninguna parte del documento interno al que accedió este medio.

Migración no prohíbe que una persona que manifiesta los claros síntomas del nuevo coronvirus sea recluida en sus estaciones migratorias como podría preverse, sino que deberá ser colocada en un área de aislamiento común, dentro de las mismas. Afirma que también debe aislarse a las personas que integren los grupos vulnerables aparte, "en habitaciones de uso individual y alejadas de los principales flujos de personas. Indica que de no ser posible darles un espacio individual, migración pide mantener una distancia de metro y medio entre las camas, intercalando la dirección en que duermes de modo que no coincidan sus cabezas", puede leerse en el documento, como principal medida preventiva para las personas en alto riesgo (con enfermedades crónicas y de edad avanzada).

Toda la información sobre posibles contagios y su atención se manejará de manera interna al Instituto, mientras se afirma que se deberá reducir el personal con que cuentan las estaciones migratorias. Esto es preocupante dada la cerrazón que caracteriza a una Institución que no difunde cuántas personas tiene recluidas en las más de dos decenas de cárceles irregulares en todo el territorio mexicano.

