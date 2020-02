EL PSOE de Alcorcón suspende a un militante por criticar a Pedro Sánchez en Twitter

El PSOE de Alcorcón suspende a un militante por criticar a Pedro Sánchez a través de Twitter. Guillermo Calvo se enfrenta a una expulsión que podría ir definitiva por lanzar tuits en su cuenta personal como ''Sánchez no se entera de NADA!! Así nos va'' o ''Lo del @PSOE es de traca, ayer 155, hoy no al 155''.

La mayoría de los comentarios de Calvo en la red social sobre el presidente del Gobierno son de 2017, el más reciente de enero de 2018. Además de a Sánchez, este militante de Alcorcón (Madrid) también lanza críticas a la agrupación socialista del municipio.

© Foto : Guillermo Calvo Tuits contra Pedro Sánchez del militante Guillermo Cano

Muy activo en redes sociales, Calvo también denuncia el estado en el que se encuentra la localidad y por ende al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Miguel Ángel González. “Más allá de que no apoyará a Pedro Sánchez, sin duda es una venganza de González”, comentó el tuitero.

Calvo, militante en el PSOE desde hace 16 años, todavía sigue sorprendido por la carta que recibió hace unos días. El partido amenaza con expulsarle y se acoge al artículo 461 del Reglamento Federal, que

© Foto : Guillermo Calvo Carta enviada por el PSOE de Alcorcón a Calvo

considera faltas graves “la falta de solidaridad manifestada públicamente en contra de las actitudes adoptadas por los órganos competentes del partido” así como “hacer públicos, por cualquier medio de difusión, opiniones, ideas o”. Un texto que además va firmado por Miguel Ángel González, que también es secretario de Organización. “Me notificaron el asunto por carta certificada y no se han puesto en contacto conmigo, ni tengo el teléfono de la persona que me han asignado para defenderme´”, aseguró Calvo, que puede defenderse en cinco días, aunque no le dicen la vía para hacerlo.

Para Calvo, la carta refuerza la idea de que su posible expulsión de la agrupación socialista se debe a una revancha. En parte, porque, según él, no es el único que ha lanzado críticas contra el PSOE. Él mismo recoge tuits de actuales miembros del equipo municipal que, en su momento, tampoco siguieron la línea del partido, como es el caso de Jesús Gamonal López, secretario de Comunicación del PSOE de Alcorcón, antes de ser militante.

Guillermo Calvo fue secretario de Organización de las Juventudes Socialistas de Alcorcón y candidato a la alcaldía de Torreadrada (Segovia), a petición propia del partido, aunque él reconoció que no se debe a la agrupación, ni depende de ella.