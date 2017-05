Papa Francisco envía una carta a la activista argentina encarcelada Milagro Sala

"Sé que el momento por el que está pasando no es fácil, me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento; quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto", dice la misiva divulgada por la agencia oficial argentina Télam, entre otros medios.

© AP Photo/ Paula Ribas Las causas en las que está imputada la activista argentina Milagro Sala

Sala, dirigente de la organización social Túpac Amaru, permanece detenida desde enero de 2016 en la provincia de Jujuy (norte), mientras es procesada en varias causas por supuestos delitos de extorsión, asociación ilícita, amenazas y fraude a la administración pública.

La carta fue recibida por Sala el miércoles en su celda y distribuida este jueves por integrantes de su organización a varios medios argentinos, aunque está fechada el 5 de mayo y viajó a Argentina por valija diplomática.

El texto tiene solo tres párrafos y en el segundo Francisco añade: "Le aseguro mi oración y mi cercanía y, por favor, le pido que no se olvide de rezar por mí".

El Papa concluye saludándola diciendo "que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide".

© AP Photo/ Gianni Bulacio Fiscal argentino pide revocar la condena contra la dirigente social Milagro Sala

Sala había dirigido una carta al pontífice quejándose del hostigamiento que soporta en el penal donde permanece detenida.

La activista fue condenada en primera instancia a tres años de prisión como supuesta instigadora de un escrache a un dirigente político de su provincia, aunque un fiscal federal pidió la revocación de esa condena.

Además, está procesada por el presunto fraude de dineros públicos destinados a la construcción de viviendas sociales que no se realizaron y por amenazas, entre otras causas.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas instó en octubre del año pasado al Gobierno argentino a liberarla de manera inmediata por considerar que su detención era arbitraria.

