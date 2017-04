Empresa rusa espera consensuar proyecto hidroeléctrico con Gobierno ecuatoriano

A partir del anuncio de Correa en diciembre de 2016, "es difícil tener una respuesta de la CELEC (Corporación Eléctrica del Ecuador)", dijo a Sputnik un representante de Inter RAO.

La compañía asegura que ha suministrado "todos los equipos de energía principal a los sitios de ambos proyectos en Ecuador", tanto a la central hidroeléctrica Toachi Pilatón, ubicada en el centro del país, como a la central termoeléctrica Termogas Machala, al sur de Ecuador.

"La primera unidad de Sarapullo HPP, una parte de Toachi-Pilatón, está técnicamente casi al 100%, lista para pruebas y luego operaciones comerciales", añadió el representante de la firma al explicar que aunque existieron desavenencias entre 2015 y 2016, "después de algunas negociaciones constructivas con CELEC, se resolvieron casi todos los puntos polémicos" en noviembre pasado.

Inter RAO detalla que incluso contaban con los borradores de los documentos contractuales adicionales para firmarlos y devolverlos a CELEC antes de que Correa pidiera, en una de sus rendiciones de cuentas semanales, rescindir el contrato por aparentes incumplimientos de la empresa rusa.

"Es una empresa rusa, Inter RAO, y no ha cumplido el contrato y he ordenado terminar unilateralmente el contrato", señaló el mandatario el 17 de diciembre de 2016, y tres meses después se concretó la terminación luego de que CELEC notificara a la compañía sin aviso previo.

Eso motivó a la empresa rusa a recurrir a un centro de mediación, "que es una herramienta eficiente dentro del sistema legal del Ecuador", aunque no se especificaron los detalles de la negociación.

Asimismo, Inter RAO aclaró a esta agencia que "todos estos años" ha trabajado financiando "las brechas presupuestarias de CELEC" que, durante la ejecución de la obra, retrasó los pagos a la empresa y dilató aprobaciones de enmiendas técnicas necesarias para el proyecto.

Concretar proyectos

Para la compañía, "concretar un proyecto es un camino de dos vías" y, si ellos no tienen la capacidad de cumplir con sus obligaciones, es "porque CELEC no cumple con sus obligaciones contractuales, y no se trata solamente de hacer acuerdos adicionales".

La empresa alega además que hasta el momento las obras civiles en la mayor parte de la obra "no han sido entregadas al Grupo Inter RAO por parte de CELEC, alcanzando un retraso de hasta 630 días".

Inter RAO advierte que si la Corporación no firma las adendas del contrato, ellos no podrán suministrar a Ecuador "el resto de los equipos que ya han sido fabricados".

Por su parte, CELEC ha señalado que alista la información sobre el caso para difundirla a los medios de comunicación.

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ubicó ya a Inter RAO-Export e Interao UES en el listado de proveedores incumplidos tras la escisión del contrato.

© Sputnik/ Vitaly Belousov Canciller ecuatoriano destaca gran avance en las relaciones de Ecuador y Rusia

Está previsto que el proyecto de 254,40 megavatios produzca una energía media de 1.120 gigavatios hora por año cuando esté en funcionamiento y cree más de 2.000 fuentes de empleo directo.

Para su construcción, Inter RAO facilitó el contacto entre CELEC y bancos rusos, que financiaron la obra en 320 millones de dólares de un total aproximado de 600 millones de dólares.

Una terminación definitiva del contrato entre ambas partes provocaría un perjuicio monetario a Ecuador si el caso se somete al arbitraje internacional.

El Gobierno tenía previsto inaugurar la obra en 2015 como parte de su plan para cambiar la matriz energética del país.

El proyecto hidroeléctrico se desarrolla en los límites de las provincias de Pichincha (norte), Santo Domingo de los Tsáchilas (centro) y Cotopaxi (centro).

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.