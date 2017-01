Experto: prueba de misil de Irán no viola los acuerdos pero atiza propaganda antiiraní

"En el Plan de Acción Integral Conjunto no se dice nada respecto a los misiles, durante las extensas discusiones sobre el programa nuclear en el marco del grupo '5+1' los iraníes se negaron a debatir el tema de los misiles", aseveró el experto a Sputnik.

Según Sazhin, "solo fue señalado en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que la comunidad internacional hacía un llamado a Irán a abstenerse a realizar pruebas de misiles, específicamente de misiles balísticos".

"Pero es una propuesta de abstención, por lo que no puedo afirmar que Irán viole algo", señaló.

No obstante, el experto aseveró que "no está bien por parte de Irán comportarse de este modo, sin embargo, jurídicamente no ha cometido ninguna violación".

"Varias semanas atrás el OIEA confirmó que Irán cumple las demandas del Plan de Acción Integral Conjunto", recordó el especialista.

Esta prueba "sin lugar a dudas irrita a EEUU y Trump… más ahora que Trump asume una posición muy en contra de Irán", pronostica el experto.

"Esta claro que esto es un regalo para que él pueda continuar trabajando contra Irán", opinó.

El experto pronosticó que la prueba no da a EEUU motivos suficientes para implementar sanciones contra Irán, pero será utilizada en las campañas propagandísticas contra la nación persa.

El 29 de enero, Irán ensayó un misil balístico de medio alcance cerca de la ciudad de Semnan a 225 kilómetros de la capital, Teherán.

El proyectil voló unos 966 kilómetros antes de explotar.

El representante permanente de Israel ante la ONU, Danny Danon, instó al Consejo de Seguridad que reaccionara con urgencia a las acciones de Irán.