"¡Qué mierda!": las perlas de una política colombiana en plena sesión del Senado

El micrófono de su dispositivo ha traicionado a la política del partido colombiano Alianza Verde Angélica Lozano en plena Comisión Primera del Senado.

Los senadores estaban llevando a cabo el tercero de cuatro debates programados a fin de aprobar la virtualidad en las sesiones ordinarias. En la parte de la votación del nuevo proyecto de ley, de pronto, se puede escuchar a la descuidada política hablar con otra persona sobre lo que estaba ocurriendo enpolíticamente.

Los colegas de la política, algunos entre risas, repiten "¡Angélica! ¡Angélica!", tratando de que Lozano se diera cuenta de su despiste al no cerrar el micrófono para desahogarse a gusto, pero ya era tarde: la ira del momento pudo a Angélica, que no se dio cuenta de su error hasta pasados más de 20 segundos.

La mala pasada que le jugó la virtualidad a Angélica Lozano pic.twitter.com/S20fHqtPF2 — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) July 31, 2020

"No marica, qué amargura, qué amargura. ¿Viste lo que puso Bolívar, de que ella se retiró? Hijo de puta lee los comentarios que me hacen. Con estos hijos de puta no se puede hacer nada. ¡Qué mierda!", exclamó Angélica Lozano en referencia al senador Gustavo Bolívar.

Finalmente, hay que decir, el proyecto de sesiones remotas ha sido aprobado. El hecho de que el incidente haya quedado grabado y se haya compartido en Twitter quizá sirva como recordatorio para los demás senadores de cómo no proceder en las sesiones a distancia, algo que harán muy a menudo a partir de ahora.