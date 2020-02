Un ministro iraní es objeto de burlas tras mostrar el traje espacial de Irán | Fotos

La descripción de la publicación ha sido bastante breve, diciendo solo "Traje espacial #futuro_brillante", pero la polémica que ha causado esta imagen ha sido mucho más extensa. Ello se debe al hecho de que, aparentemente, este traje espacial resultó ser un... disfraz de Halloween que cuesta alrededor de 20 dólares.

Los internautas no tardaron en descubrirlo y publicar las fotos del traje original, utilizado por un adolescente. Aunque la apariencia de los dos trajes es muy similar, pero no idéntica, hay ciertos indicios que ponen en evidencia la escafandra iraní. En particular, se trata de los galones de la NASA y el nombre que estaban cosidos al traje.

نبود «مغز»در رژیم ایران یک معضل همیشگی بوده! وزیرعدم ارتباطات و بازجوی سابق واجا لباس هالووین را به قیمت «۲۰ دلار» خریداری کرده و لوگوی ناسا را برداشته،پرچم جمهوری اسلامی رابه جای آن دوخته و می خواهد بعنوان دستاورد نظام به «بسیجیان مغز فندقی» قالب میکند!#جمهوري_تروریستی_اسلامي pic.twitter.com/MdC0BxvGEi — Ali رضـًًٍََٜؔٛٚؔؔٛٚؔ͜͡ـًًٖٖٖٖٖـَ۪۪ٜؒؔـ۪۪۪ aref (@alireza_areff) February 4, 2020

Los especialistas iraníes los retiraron del disfraz, pero las marcas quedaron y su forma es sospechosamente similar a la de estos galones. Con ello, no queda claro el porqué de esta publicación, especialmente si se considera el hecho de que el país persa tiene un programa espacial muy real. Actualmente, dicho programa está pasando por serias dificultades, entre otras razones por culpa de las sanciones impuestas por EEUU. Sin embargo, Irán realiza intentos regulares de lanzar un cohete espacial, algo que hasta ahora no ha logrado hacer.

Mientras tanto, los usuarios de Twitter no escatimaron a la hora de publicar memes para burlarse de la publicación del ministro iraní, indicando lo obvia que es la falsificación del traje espacial.

​"Baile iraní en el espacio. #futuro_brillante", dice una de las respuestas a la publicación del ministro.

واقعا ته خلاقیتتون این بوده که با یه بشکاف آرم ها رو بکنید🤦‍♀️😣 pic.twitter.com/DMgLbVm7jt — آزاده (@Zbdpn48WaOe0nSW) February 4, 2020

​"El verdadero inconveniente de su creatividad es que se pueden ver los rastros de logotipos", comentó otra usuaria de Twitter.

اینم سفینه ایرانی

کنترل هم داره تازه pic.twitter.com/u1Y7mJrdMI — اکبروویچ (@badboy6_9) February 4, 2020

"Esta es la nave espacial de Irán", comentó uno de los usuarios.