Escándalo en Brasil por desfile de moda para 'publicitar' niños en adopción

Según el sitio web de la sección de Mato Grosso de la OAB, es la segunda vez que se realiza este desfile, que tuvo lugar el 21 de mayo en el Pantanal Shopping en la capital estatal, Cuiabá. La entidad indica que "el propósito es dar visibilidad a los niños y adolescentes que están aptos para la adopción en el Estado”", cuyo rango etario va de los 4 a los 17 años.

"Se trata de una noche para que los pretendientes a adoptar puedan conocer a los niños y los adolescentes. La población en general podrá tener más información sobre la adopción y los menores en sí tendrán un día diferente, en el que se arreglarán, peinarán, maquillarán y usarán ropa para el desfile", indicó en un comunicado la presidenta de la comisión de Juventud e Infancia de la OAB de Mato Grosso, Tatiane de Barros Ramalho.

Según la letrada, en la primera edición dos adolescentes que desfilaron lograron ser adoptados. "Lo que los ojos ven, el corazón lo siente", afirmó en el mismo documento la abogada de Barros Ramalho.

La iniciativa también estuvo guiada por la gerencia de márketing del centro comercial, que agirmó sentirse "honrado de recibir el proyecto". La ropa que llevaron los niños provenía de tiendas del establecimiento.

Pero los usuarios en Twitter mostraron su indignación, pues consideraron que la exposición de los niños, niñas y adolescentes que caminaron por la pasarela constituye un caso de 'cosificación' y de empujarlos a una situación que vulnera sus derechos esenciales.

Nova? Já teve outras?? É tão nojento que dói, como podem expor seres humanos assim?? Ver quem são os apoiadores, fico perplexa... Pensei ser um feira de horrores, mas não, tem apoio oficial!! Vergonha😭😭😭😭 — Margah Andrade (@MargahAquino) 22 de mayo de 2019

​"Es tan asqueroso que duele, ¿cómo pueden exponer así a seres humanos? Al ver quienes apoyan esto, me quedo perpleja. Pensé que era una feria de horrores, pero no, tiene apoyo oficial. ¡Verguenza!", opinó una usuaria.

Gente, as crianças não são cachorros na pet shop, nem roupa em cabide! Pensaram na frustração de quem não é escolhido? Isso é um mal irreparável! Quem defecou essa ideia?? Já imagino a cena, os pretendentes à adoção com plaquinha tipo leilão?? Que trouxisse! — Marcinha 🇧🇼💙 (@marcinhaflpa) 23 de mayo de 2019

​"¡Los niños no son perros en una tienda de mascotas ni prendas en una percha! ¿Pensaron en la frustración de quien no es elegido? ¡Es un mal irreparable! ¿Quién defecó esa idea? Ya me imagino esta escena, con los pretendientes a la adopción con una plaquita, como si fuera un remate", expresó otra tuitera.

Otros también recordaron el pesado legado de la esclavitud en el país y compartieron imágenes de la venta de personas, que se realizaba en plazas públicas hasta la segunda mitad del siglo XIX.

​Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las reacciones fueron negativas, también hubo quien se expresó a favor.

Bando de moralistas que só sabem criticar mas não apontam soluções! Tinha que diminuir a burocracia para adoção, liberar adoção para o exterior etc. O povo é contra aborto, a favor da inseminação artificial, contra desfile em prol da adoção... Mas e a solução para essas crianças? — Ana Dyminski (@AnaCarolinaDymi) 22 de mayo de 2019

​"¡Banda de moralistas que solo saben criticar pero no dan soluciones! Tendría que disminuir la burocracia para la adopción, liberarla para el exterior, etc. La gente está contra el aborto, a favor de la inseminación artificial, contra un desfile a favor de la adopción… ¿y la solución para estos niños?", indicó otra usuaria.

Y tú, ¿qué piensas? ¿Crees que se trató de una decisión atinada de la OAB y del shopping de Cuiabá? ¿O consideras que es una acción poco feliz?