¿Cultivar cannabis es peor que asesinar? Facebook y YouTube creen que sí

La empresa polaca Vile Monarch creó un videojuego denominado 'Weedcraft Inc.' dedicado al cultivo de cannabis en EEUU. Sin embargo, los portales YouTube y Facebook intentan obstaculizar la promoción del insólito juego.

Los creadores del videojuego —lanzado el 11 de abril y disponible en inglés, español, portugués, polaco, ruso, alemán y francés— afirman que dichos portales violan sus propias normas con el fin de impedir que 'Weedcraft Inc.' gane popularidad entre los usuarios.

Según declaró a Sputnik uno de los creadores, Grzegorz Mazur, se trata de un videojuego dedicado a la producción y la venta de dicha droga en EEUU, algo que les va a gustar "a los aficionados a los juegos de simulación económica tipo Tycoon e interesados en el tema de la marihuana, y no a los fumadores", explicó.

Cabe señalar que el juego goza de gran popularidad en EEUU, donde la marihuana es legal en algunos estados.

"Unas personas vinculadas con la producción de cannabis en EEUU tomaron parte en la creación del juego, así que abordamos el tema con toda la seriedad y el profesionalismo", subrayó Mazur.

No obstante, Facebook bloqueó los anuncios del juego antes de su estreno.

"El día del estreno, nos asestaron un golpe doble: mientras que Facebook bajó el estatus de nuestra cuenta, YouTube eliminó el anuncio del juego de sus vídeos", informó Mazur, quien agregó que el popular vloguero polaco Corle 1, que tiene 128.000 seguidores en su cuenta de YouTube, se vio obligado a borrar un vídeo dedicado al polémico juego debido a la reacción negativa de uno de sus patrocinadores.

Mientras que la empresa de Zuckerberg explicó que el bloqueo se debió a un "error técnico", YouTube calificó el videojuego como "propaganda de las drogas".

Sin embargo, "el juego reflexiona sobre el estatus de dicha planta en el marco de la cultura actual, porque el consumo de cannabis es legal en muchos países de Europa (el uso de la marihuana medicinal está permitido en Polonia), en Canadá y en la mayor parte del territorio de EEUU", indicó Mazur.

El creador del juego destacó que YouTube no bloquea los vídeos si la marihuana se examina desde el punto de vista educativo o artístico, algo que también se puede aplicar a ‘Weedcraft Inc.’

Según los autores del proyecto, hay una gran cantidad de videojuegos polémicos que promueven comportamientos inmorales, pero YouTube no prohíbe sus anuncios.

"Los videojuegos populares, basados en la violencia, no generan tanta controversia como el nuestro, que se centra en el negocio y la política. No elogiamos el consumo de cannabis y no promovemos la violencia", indicó Mazur.

"Asimismo, el jugador no consume marihuana en ningún momento del juego", subrayó.

El polaco señaló que, pese a que los creadores del proyecto toman en cuenta la opinión de aquellos que consideran que "la hierba es mala", no creen que sea "peor que los asesinatos, tan comunes en muchos de los videojuegos actuales".

A pesar de todo, los creadores del juego no se rinden: tienen previsto promover el proyecto a través de redes sociales como Twitter e Instagram, y las plataformas Steam y Twitch, además de los populares foros de videojuegos.

"Una parte de los usuarios continúa publicando en YouTube los vídeos del juego, algo que agradecemos mucho", señaló Mazur.

Asimismo, tienen en sus planes aumentar el universo del videojuego para atraer a nuevos usuarios.

"Tenemos algunas ideas sobre el desarrollo del juego", explicó un cofundador de Vile Monarch, Kacper Kwiatkowski.