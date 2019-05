Un AirPod sigue funcionando después de que un hombre se lo tragara accidentalmente

Un hombre chino ingirió accidentalmente uno de sus auriculares inalámbricos al quedarse dormido mientras escuchaba música. Para su sorpresa, el dispositivo no dejo de funcionar.

Ben Hsu, un joven residente de Taiwán, se durmió usando sus AirPods —auriculares inalámbricos de la marca Apple-, pero cuando se despertó no logró encontrar uno de ellos. A través de la función de rastreo de su iPhone, el muchacho descubrió que el dispositivo aún estaba en su habitación y que el pitido se escuchaba muy cerca.

"Revisé debajo de mi manta y miré a mi alrededor pero no pude encontrarlo, luego me di cuenta de que el sonido venía de mi estómago", contó Ben Hsu a The Daily Mail.

Pese a que no sentía ningún dolor, el joven decidió acudir a un doctor, el cual confirmó a través de una radiografía que el auricular estaba dentro del organismo del hombre.

El médico detalló que el AirPod estaba pasando través del sistema digestivo de Ben Hsu y que sería necesario hacer una cirugía para removerlo si no aparecía de forma natural. Así, el doctor le dio un laxante al joven y le pidió que estuviera atento para descubrir si el dispositivo sería eliminado en las heces.

Afortunadamente para el joven, el AirPod reapareció al día siguiente. Para su sorpresa, después de higienizar el auricular, el dispositivo siguió funcionando.

"¡La batería todavía estaba en el 41%! Fue increíble", dijo Ben Hsu.

