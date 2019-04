Apple "aniquila la industria" de las 'apps' de control parental

Apple ha eliminado o restringido el acceso a al menos 11 de las 17 aplicaciones de control parental y de limitación de tiempo de pantalla más descargadas. Así lo afirma un análisis realizado por The New York Times y Sensor Tower, una empresa de datos de aplicaciones.

Apple también ha tomado medidas drásticas contra varias aplicaciones menos conocidas.

En algunos casos, la firma estadounidense obligó a las empresas a eliminar funciones que permitían a los padres controlar los dispositivos de sus hijos o que bloqueaban el acceso de los niños a determinadas aplicaciones y contenidos para adultos. En otros casos, simplemente sacó las aplicaciones de su App Store.

Algunos fabricantes de aplicaciones se han visto obligados a suspender sus negocios, mientras que la mayoría de los demás afirman que su futuro está en peligro.

Según Amir Moussavian, director ejecutivo de OurPact, la aplicación de control parental para iPhone más popular con más de tres millones de descargas: "Están aniquilando sistemáticamente la industria".

Mientras tanto, Apple ha desarrollado su propia aplicación de control parental y de limitación de tiempo de pantalla —Screen Time—. Debutó en iOS 12, la última versión del sistema operativo móvil de Apple que la compañía lanzó en septiembre de 2018.

La aplicación informa cuánto tiempo pasas en tu iPhone usando aplicaciones y sitios web y cómo cambia tu uso con el tiempo. Los padres también pueden usarla para monitorizar cómo sus hijos están usando sus iPhones o iPads.

Te puede interesar: Tenemos veredicto: este es el celular más seguro del mundo

Screen Time también incluye una función que permite a los padres desactivar una aplicación o el acceso a un sitio web y decidir cuándo los niños deben apagar sus iPhones para que puedan concentrarse en otras cosas, como las tareas escolares o el sueño. Asimismo, los padres son capaces de establecer una contraseña para que los niños no puedan cambiar esas configuraciones por sí mismos.

"Apple siempre ha creído que los padres deben tener herramientas para gestionar el uso de los dispositivos por parte de sus hijos. Es la razón por la que creamos, y continuamos desarrollando, Screen Time. Hace poco eliminamos varias aplicaciones de control parental de la App Store, y lo hicimos por una sencilla razón: ponían en peligro la privacidad y la seguridad de los usuarios", fue la respuesta oficial de parte de Apple.

De acuerdo con la empresa, se dieron cuenta de que varias de estas aplicaciones de control parental estaban utilizando una tecnología altamente invasiva llamada Mobile Device Management, o MDM. Esta tecnología proporciona a terceros control y acceso a la información privada, incluyendo la ubicación del usuario, el uso de la aplicación, las cuentas de correo electrónico, los permisos de la cámara y el historial de navegación.

También: Facebook explota datos de usuarios en su lucha contra la competencia

Según los ejecutivos de los fabricantes de aplicaciones, citados por The New York Times, sus negocios están siendo atacados porque Apple los ve como competencia. Las herramientas de Apple son mucho más suaves a la hora de limitar el tiempo de pantalla y no ofrecen tantas opciones.

"Sus incentivos no son hechos para ayudar a la gente a resolver sus problemas", dijo Fred Stutzman, director ejecutivo de Freedom, una aplicación de tiempo de pantalla con más de 770.000 descargas antes de que Apple la eliminara en agosto. "¿Puedes confiar en que Apple quiere que la gente pase menos tiempo con sus teléfonos?".

Dos aplicaciones de control parental más populares, Kidslox y Qustodio, han presentado una denuncia ante la oficina de competencia de la Unión Europea. Kidslox asegura que su negocio entró en barrena desde que Apple forzó cambios en su aplicación que la hicieron menos útil que la herramienta de Apple.

El gigante californiano también se enfrenta a una queja antimonopolio en Rusia presentada por Kaspersky Lab, una compañía rusa de ciberseguridad. Según la firma, Apple los obligó a eliminar características clave de su aplicación de control parental.

Más: La rusa Kaspersky Lab lanza un antivirus gratis con motivo de su 20 aniversario