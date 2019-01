Meghan Markle tiene una 'gemela'... ¡y sus curvas te dejarán sin aliento!

Pero, además de los rasgos faciales muy parecidos a los de la exactriz de 'Suits' y una sonrisa brillante, la 'gordibuena' californiana también cuenta con un 'set' de curvas que no dejan indiferente a nadie.

En su cuenta de Instagram, donde tiene ya más de 220.000 seguidores, la joven comparte imágenes de su vida cotidiana, así como sesiones de fotos de moda.

Según reveló la propia modelo en una entrevista con el portal This Is Insider, "Meghan me parece impresionante, así que estoy muy halagada. No puedo negar que hay algunas similitudes".

Y tú ¿qué opinas? ¿Se parece mucho a la esposa del príncipe Enrique?