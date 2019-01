Esta es 'la Kim Kardashian mexicana', observa y compara

Joselyn es una estrella de los medios sociales cuya apariencia voluptuosa le ha ganado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Ha trabajado con algunas de las mejores marcas de la industria de la moda y el deporte.

Tiene más de 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Comenzó su carrera de modelo a los 17 años, directamente al graduarse del colegio.

Se ha hecho varias operaciones estéticas incluyendo una rinoplastia y aumentación de senos y ha tomado inyecciones para amplificar su trasero. Para mantener su peso corporal y su estado físico, Joselyn se ejercita durante varias horas cada día y mantener una dieta vegetariana estricta.

Joselyn adora las aventuras, planea hacer paracaidismo, probar atracciones peligrosas en parques de diversiones, nadar con orcas y visitar Egipto. Hay tres cosas sin las que Joselyn no puede vivir: maquillaje, bebidas energéticas y su portátil.

Nunca se pierde los programas 'Keeping Up With The Kardashians' y 'Jersey Shore'. Además, adora a Cristiano Ronaldo y puede ver vídeos en YouTube sobre él durante horas.

Es amante de los animales y tiene siete perros que constituyen una parte vital de su vida. En una entrevista, declaró que se siente atraída por hombres inteligentes que cuidan bien de su apariencia y salud y que le disgustan hombres baratos.