Jesús no nació el 25 de diciembre, ni en Belén, y tampoco era ese su nombre

De acuerdo con un artículo de The Telegraph , su nombre verdadero era Yeshu'a. Sus primeros biógrafos escribían en koiné —variedad de la lengua griega utilizada en el período helenístico- y el nombre se convirtió en Ἰησοῦς (Iesous). La versión latina fue Iesus, de la cual obtenemos Jesús. La traducción moderna de Yeshu'a al inglés es, en realidad, Joshua.

El año, el lugar y la fecha de nacimiento de Joshua son desconocidos. Solo hay dos registros, ambos escritos mucho tiempo después por personas que nunca lo conocieron, destacó el medio británico.

El Evangelio de Mateo (escrito probablemente entre los años de 75 y 85 d.C.) dice que Joshua nació "en los días del rey Herodes". Herodes murió en el 4 a.C. Entonces, si Mateo tiene razón, Joshua nació antes del año 4 a.C.

El Evangelio de Lucas (escrito probablemente entre los años de 80 y 85 d.C.) no dice quién era el rey cuando nació Joshua. Sin embargo, dice que Herodes era rey cuando Isabel, que afirma era la prima de María, concibió a Juan Bautista un poco antes.

En cambio, Lucas registra que mientras María estaba embarazada "salió un decreto de César Augusto que decía que todo el mundo debería pagar impuestos". Tal impuesto se aplicó por primera vez cuando Cirenio era gobernador de Siria. Este pasaje plantea varios cuestionamientos históricos, ya que los césares no ordenaban censos fiscales, los cuales eran un asunto administrativo, organizado localmente.

El único censo conocido que se llevó a cabo en la región en el período fue ordenado por Cirenio en el año 6 d.C. Así que Mateo y Lucas no pueden tener razón: hay una disparidad de 10 años entre los dos relatos.

Le puede interesar: ¿Cuál es la evidencia histórica de que Jesucristo vivió y murió?

En relación al lugar del nacimiento de Joshua, Lucas dice que María y José eran de Nazaret en Galilea, pero viajaron al sur, a Belén en Judea, para registrarse para el censo de impuestos.

Sin embargo, históricamente se sabe que la tributación era pagada por las personas en los lugares donde vivían. No existe un fundamento económico o administrativo para viajar al lejano lugar de nacimiento de un ancestro remoto para registrarse para el pago de impuestos. Y no hay registro de que tal requisito haya sido exigido alguna vez en el imperio romano.

© REUTERS/ Sebastian Scheiner Revelan la antigüedad exacta de la tumba de Jesucristo

El día del año en que nació Joshua tampoco es algo exacto. La Biblia no informa el día, o la estación en que ocurrió. Desde una perspectiva histórica, los judíos y los primeros cristianos no solían celebrar la fecha del nacimiento de alguien, así que no es sorprendente que la información sobre el nacimiento de Joshua sea escasa. De hecho, era algo tan poco importante que los Evangelios de Marcos y Juan no hablan de eso en absoluto, y simplemente comienzan sus narraciones cuando Joshua ya era un adulto.

Es muy probable que se haya establecido el aniversario de Jesús el 25 de diciembre porque ya era un día festivo tradicional en la iglesia primitiva. En el calendario romano, el 25 de diciembre era el día del solsticio de invierno. Durante el Imperio Romano, ese día se celebraba la fiesta 'Natalis Solis Invicti' (Nacimiento del Sol Invicto).

Le puede interesar: Hallan un manuscrito con enseñanzas secretas de Jesús