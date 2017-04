¿Cuál es la evidencia histórica de que Jesucristo vivió y murió?

El diario británico The Guardian ha compilado las pruebas históricas de la existencia histórica de Jesús, a quien millones de personas recuerdan en este día.

¿Podemos estar seguros de que Jesús realmente existió?

Las evidencias históricas de la existencia de Jesús de Nazaret han sido admitidas y se pueden consultar con facilidad. Además, a diferencia de otras figuras históricas controvertidas, la figura de Jesús se recoge en textos escritos en las décadas siguientes a su muerte, en textos de historiadores romanos y judíos, así como en textos cristianos.

¿Qué evidencias nos dan los textos cristianos antiguos?

Además de su antigüedad, los primeros textos cristianos son muy valiosos por ser muy detallados, explica The Guardian.

Los primeros textos cristianos sobre Jesús, entre ellos las epístolas paulinas y los evangelios del Nuevo Testamento, fueron escritos entre 25 y 40 años después de la muerte del nazareno.

En ese sentido, estas primeras pruebas aparecieron mientras muchos testigos de la vida y muerte de Jesús se encontraban con vida, además de presentar detalles culturales y geográficos acordes con la Palestina de esa época.

"¿Es difícil imaginar para qué los escritores cristianos inventarían una minuciosa imagen judía del salvador en un tiempo y lugar —bajo el dominio del Imperio romano— en los que existían una gran desconfianza ante el judaísmo?", resalta el diario británico.

¿Qué dicen los autores que no pertenecían al cristianismo?

El primer autor no cristiano en escribir sobre Jesús fue el historiador judío fariseo Tito Flavio Josefo, quien escribió una historia del judaísmo aproximadamente en el año 93 d.C. En ella se habla de "Jesús, el supuesto Cristo".

Veinte años después, los políticos romanos Plinio el Joven y Tácito, reconocidas figuras del Imperio romano, escribieron sobre Jesús.

Mientras que Tácito escribió sobre la condena de Jesús en la época en la que Poncio Pilato era prefecto de la provincia romana de Judea y Tiberio era el emperador del Imperio romano, Plinio el Joven escribe sobre el hecho de que en el norte de Turquía los cristianos adoraban a Jesús como a un dios.

Curiosamente, Tácito consideraba al cristianismo una "superstición destructiva", mientras que Plinio consideraba a los cristianos un montón de "cabezas duras".

¿Dudaba alguien en la antigüedad de la existencia de Jesús?

A pesar de las distintas opiniones que existían sobre Jesús, nadie ponía en duda su existencia histórica, explica el rotativo.

Mientras que los rabinos judíos consideraban a Jesús el hijo bastardo de María y un brujo, el escritor Luciano de Samósata y el filósofo Celso lo consideraban un estafador y un pícaro. Nadie, sin embargo, dudaba de su existencia.

¿Existe evidencia arqueológica de la vida de Jesús?

Este es uno de los puntos débiles a la hora de hablar de la vida de Jesús en la Tierra. La supuesta existencia de monedas que demuestran que Jesús fue bisnieto de Cleopatra, o el controvertido Sudario de Turín, no son tomados en serio por los científicos.

Las principales evidencias siguen siendo las fuentes escritas de origen cristiano, romano y judío, y la mayoría de estos textos no dejan ninguna duda: Jesús vivió. Y si Jesús vivió, tuvo que morir. Pero la pregunta de su muerte y supuesta resurrección no entra dentro de las competencias de la historia, concluye The Guardian.

