Insólito: el viaje de LSD que resultó en el Día Mundial de la Bicicleta

19 de abril de 1943 = Albert Hofmann, descubre el LSD y regresa a casa en bici#SeguroEnBici #SalvemosVidas pic.twitter.com/0ntT284m4Q — SalvemosVidas (@SalvemosVidasS) April 19, 2017

Era 1943 cuando el químico suizo Albert Hofmann hizo un insólito paseo en bicicleta en su trayecto de vuelta a casa luego de un día de trabajo en un laboratorio de la ciudad de Basilea. El científico ingirió el 19 de abril de aquel año la composición que venía investigando de ácido lisérgico. El resultado le rindió la fama mundial como el "padre del LSD".

​Tras experimentar accidentalmente "un estado de embriaguez no desagradable, que se caracterizó por una fantasía sumamente animada", Hofmann intuyó que estaría lidiando con una sustancia altamente potente y eligió hacerse un "autoensayo" con una cantidad mayor y comprobar su sospecha. Su asistente, que estaba al tanto de la prueba, lo acompañó en bicicleta de vuelta a casa, mientras el químico atravesaba los efectos de la que quedaría mundialmente famosa como una droga psicodélica.

"La sustancia con la que había querido experimentar me había vencido. Ella era el demonio que triunfaba haciendo escarnio de mi voluntad. Me cogió un miedo terrible de haber enloquecido. Me había metido en otro mundo, en otro cuarto con otro tiempo. Mi cuerpo me parecía insensible, sin vida, extraño. ¿Estaba muriendo? ¿Era el tránsito? Por momentos creía estar fuera de mi cuerpo y reconocía claramente, como un observador externo, toda la tragedia de mi situación", recordó Hofmann en su libro autobiográfico 'LSD. Cómo descubrí el ácido y qué pasó después en el mundo'.

La primera experiencia accidental del científico con el ácido lisérgico tres días antes del autoensayo fue retratada en un cortometraje italiano de animación.

Más de 40 años después, la anécdota que quedó conocida como "el primer viaje de LSD", experimentado inicialmente durante un trayecto en una bicicleta, se convirtió en una fecha conmemorativa. Inicialmente, se trataba de una idea puntual en una ciudad de Illinois, Estados Unidos, hasta que se popularizó entre estudiantes y transcendió internacionalmente.

19-04-1943 A.Hoffman ingirió volutariamente 250mg de LSD y volvió a su casa en bici. Hoy celebramos dicho "trip" en #DiaMundialDeLaBicicleta pic.twitter.com/fjeGPcrbd2 — Raul de la Flor (@RdelaFlor) April 19, 2017

​En las redes sociales, la hashtag #DíaMundialDeLaBicicleta fue uno de los temas más hablados a lo largo del 19 de abril.

​Sin embargo, la mayoría de las publicaciones no mencionaba el origen de la fecha, sino que promovía el uso del birodado como medio de transporte y sus beneficios para el cuerpo, para el tránsito y para el medio ambiente.

Muchos no lo saben. Nada mejor que ella. Beneficios de la bicicleta ¿Los conoces todos? #DiaMundialDeLaBicicleta pic.twitter.com/sdvNAYD4qc — Alberto Muñoz (@albertommoral) April 19, 2017

