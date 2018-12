Rusia y Perú: la aurora boreal y la salida del Sol, dos fenómenos inigualables

Tampoco fue tanto desvelo el desplazarse con los cazadores de luces varias noches por la tundra gélida hasta el momento del avistamiento del hermoso torrente de luz de la aurora boreal cuando mi espíritu se paralizó de asombro, tanto como cuando el sol nace bailando y tomando las más extrañas formas en medio de la oscuridad de la selva y es visto desde un mirador en los Andes.

Hay fenómenos naturales que desde siempre han embelesado a los hombres, pero el torrente de milagrosas luces de colores de la aurora boreal en el polo norte de Rusia y la espectacular salida del sol en Paucartambo, Cusco Perú, donde el llamado rayo blanco muestra tres soles, no tienen parangón y son dignos de contemplarse en algún momento de la vida.

© Foto : Alexandr Stepanenko Alexandr Stepanenko, famoso 'cazador de luces' en Murmansk

Alexandr Stepanenko, maestro de fotografía en la universidad y conocedor del movimiento de las nubes, los cambios del viento, las zonas abiertas de la tundra, tiene un olfato inigualable para ubicar a la esquiva dama de la noche, lo que le ha hecho el más famoso cazador de luces en Murmansk. Alexandr forma equipo con Kiril Shubin, otro habilidoso cazador de luces, los dos y en constante apoyo de la tecnología satelital que muestra el desplazamiento de las turbulencias solares ya sea en Rusia, Canadá, Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia, salen de cacería en las noches llevando en movilidades especiales a grupos de turistas que llegan de diferentes partes del mundo, especialmente de los países asiáticos, China, Japón y Tailandia.

Esta periodista andina, no podía dejar sus tradiciones ancestrales como las ofrendas a la Madre Tierra para que se haga presente la Severnoye Siyanie esa noche. "Apu Pachamama, Apu Inti, Apu Hatun Qhocha Barenzevo More, Jamuy Severnoye Siyanie" le pedía a la Madre Tierra en quechua, pues si resulta en Cusco por qué no en Murmansk, luego un brindis con la Madre Tierra que al parecer también le gusta el Vodka ya que no había el famoso pisco peruano. Al parecer le encantó el sonido del pututo inca (caracola) pues se hizo presente esa noche, así como cuando en Paucartambo se llama al sol bailando en la oscuridad, antes del amanecer.

© Foto : Alexandr Stepanenko Vicky Peláez "llamando" a la Aurora Boreal con el pututo incaico

Pero el profundo ulular del pututo, hubiera espantado a los nativos saamis o lapones que aún viven en la zona conservando sus antiguas tradiciones, pues consideran que todo debe acallarse cuando la aurora boreal se presenta. Ellos la llaman Spolohis y dicen que en realidad la conforman los espíritus de los muertos que se juntan en el cielo. Según sus tradiciones, cuando aparece la aurora boreal no se puede silbar, ni hacer ruido porque los sonidos hacen que el torrente de luces se acerque más a la gente.

A las mujeres saami se les prohibía andar con la cabeza descubierta ya que el Dios Naynas busca permanentemente una novia de cabellos largos para hacerla suya durante la noche. Para los lapones la aurora boreal les llenaba de terror, les prohibían cantar y prender fuego. Los marinos frecuentemente perdían el norte pues la brújula se volvía loca y hacía naufragar a los barcos.

El pueblo saami habita en Laponia, una región que se extiende por Noruega, Suecia, Finlandia y la Península de Kola al Noroeste de Rusia. Son aproximadamente unas 82 mil personas y se estima que viven unos 50 mil en Noruega, 20 mil en Suecia, 10 mil en Finlandia y dos mil en Rusia.

La aurora boreal que esta periodista presenció fue de verdes intensos, lo que en la interpretación saami significa que los espíritus de los niños que nacieron muertos, o de los inocentes que fueron asesinados durante las guerras, salieron de paseo. Cuando la aurora boreal tiene intensidades rojas es lucha entre los espíritus. El color azul es de paz y silencio.

El color púrpura es la intensidad de los sentimientos y será por eso que la mayor cantidad de turistas que llegan a Murmansk la conforman parejas de jóvenes que quieren recibir su poderosa influencia para procrear niños inteligentes y fuertes que, según su propia creencia, serán líderes del futuro.

© Foto : Alexandr Stepanenko Vicky Peláez en Murmansk

Cuando esta periodista tocó el pututo ni le robaron el alma y ni el Dios Naynas se hizo presente para llevarla consigo. La explicación científica sobre la aurora boreal es que es el resultado de las tormentas magnéticas que se producen en las regiones polares. Ellas ocurren "cuando partículas cargadas (protones y electrones) son guiadas por el campo magnético de la tierra e inciden en la atmósfera cerca de los polos. Cuando esas partículas chocan con los átomos y moléculas de oxígeno y nitrógeno, que constituyen los componentes más abundantes del aire, parte de la energía de la colisión excita esos átomos a niveles de energía tales que cuando se desexcitan devuelven esa energía en forma de luz visible".

La etapa de la visibilidad de la aurora boreal se produce entre agosto y abril en la zona de Murmansk, pero es un fenómeno variable que se desplaza constantemente, de allí que los cazadores tienen que movilizarse continuamente pues el juego de luces aparece en un lugar y luego desaparece para emerger a varios kilómetros. Hay noches en las que la Severnoe Siyanie no se presenta y muchos esperan semanas para avistarla.

El Mirador del cielo

"Muchos son llamados y pocos elegidos", dicen en el Cusco para contemplar la salida del sol, otro fenómeno que nos llena de asombro de estar vivos.

Aparece especialmente en los meses de secas, en junio y julio, y se le puede contemplar en un lugar conocido como el Balcón del Oriente, uno de los tres lugares en el mundo desde donde se puede contemplar el solsticio de invierno. Allí hay un mirador llamado 'Tres Cruces'.

Cuando el sol nace en el Mirador de Tres Cruces de Paucartambo, se produce un fenómeno al que le llaman 'Rayo Blanco' causado por el nacimiento del sol en el horizonte.

Desde la alta montaña hacia la selva profunda, la luz cruza el cielo húmedo y entonces se ve distorsionado al sol produciéndose la ilusión óptica de que son tres soles saltando de un lado al otro.

Este fabuloso espectáculo no se presenta siempre de la misma forma, muchos vieron alguna vez desde el mirador hacia la selva, miles de arcos iris cuando allá había chubascos. El fenómeno empieza cuando todavía todo está oscuro —de 3 a 4 y 30 de la madrugada—, y pareciera que el sol naciera desde el fondo de la tierra.

En la costumbre andina quien quiera contemplar —y para que el cielo no cubra el fenómeno— debe realizar una ofrenda a la tierra "pagapu" o "haywasqa". El altomisayoc realiza el rito ancestral ofreciendo hojas de coca, cereales, trigo, quinua, kiwicha, dulces, frutas, metales preciosos, hilos de color etc. En esta zona el sonido del pututo o de las quenas es imprescindible para que la Madre Tierra permita que el sol naciente sea contemplado y que el alma de los que le miren sea limpiada de todo sentimiento malo para ser transformado en amor y paz.

