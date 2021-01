El Gobierno italiano se enfrenta al voto de confianza del Senado

"A todos aquellos que se preocupan por el destino de Italia, les pido hoy: ayúdennos", instó Conte a los senadores.

En palabras del primer ministro, la crisis actual "ocurre en una fase crucial para nuestro país, cuando la pandemia no ha terminado aún y muchas familias que nos están mirando en este momento están sufriendo por la pérdida de sus seres queridos".

"Confieso que siento cierta incomodidad. Estoy aquí hoy no para anunciar nuevas medidas de apoyo a los ciudadanos y las empresas, no para ilustrar la versión mejorada del Plan de Recuperación, sino para intentar explicar una crisis que no tiene un fundamento plausible ni para mí, ni, creo, para los ciudadanos", destacó el jefe del Ejecutivo.

La crisis del Gobierno se abrió el pasado 13 de enero cuando Matteo Renzi, líder del partido Italia viva que formaba parte de la coalición gobernante, declaró que presentarían sus dimisiones dos ministras y un viceministro, pertenecientes a su formación política.

El 18 de enero la Cámara Baja del Parlamento dio su confianza al Gobierno con 321 votos a favor, 259 en contra y 27 abstenciones.