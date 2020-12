Asamblea Nacional francesa apoya resolución que pide reconocer independencia de Nagorno Karabaj

Se informó que 188 diputados votaron a favor de la resolución, tres se manifestaron en contra y 16 se abstuvieron.

Losreafirman en la resolución la necesidad de

Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, que intervino en la sesión legislativa, se opuso al reconocimiento de Nagorno Karabaj.

"No comparto el objetivo establecido en el proyecto de la resolución, (...) el llamado a reconocer Nagorno Karabaj, porque nuestros amigos armenios no nos piden que reconozcamos la independencia de Nagorno Karabaj y ellos mismos no la han reconocido", señaló el titular.

El 25 de noviembre, el Senado francés aprobó una resolución en la que pedía el reconocimiento de Nagorno Karabaj.

A fines de septiembre pasado en Nagorno Karabaj se reanudaron las hostilidades como continuación de un conflicto añejo entre Armenia y Azerbayán, que provocaron miles de muertos.

En la noche del 9 al 10 de noviembre, Ereván y Bakú lograron, con la mediación de Moscú, acordar el cese del fuego y el canje de los prisioneros, otros detenidos y los cuerpos de los caídos.

A Nagorno Karabaj llegó un contingente de paz ruso.

Ereván entregó a Bakú los distritos de Agdam, Kelbecer (Kalbajar) y Lachín, ocupados durante la guerra de 1992-1994.