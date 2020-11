Un futbolista armenio se alista en el Ejército de Nagorno Karabaj en medio de los combates

"Nuestro guardameta se fue a defender a Artsaj (como se autodenomina Nagorno Karabaj), el derecho de este pueblo y de todos los armenios a la vida y la libre expresión de su voluntad", señaló el club en su cuenta de Facebook.

El futbolista, ahora de 24 años, jugó en las selecciones armenias sub 17, sub 19 y sub 21. En 2018 defendió la portería de la selección nacional en un amistoso ante Liechtenstein.

Nagorno Karabaj es foco de conflicto entre Azerbaiyán y Armenia desde que ese territorio, de población mayoritariamente armenia, decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.

Los choques armados entre las fuerzas armenias y azerbaiyanas volvieron a estallar el pasado 27 de septiembre.