Tijanóvskaya reafirma que no busca presidencia sino nuevas elecciones en Bielorrusia

"Que no me vean como futura presidenta de Bielorrusia porque no me posiciono como tal", declaró Tijanóvskaya en una entrevista con RBC.

La expretendiente, que se exilió en Lituania poco después de los comicios, recordó que el punto clave de su programa electoral era "convocar nuevas elecciones presidenciales, limpias y transparentes" en Bielorrusia.

Tijanóvskaya se mostró segura de que así saldría de las urnas "un líder fuente, al que el Sr. Putin trataría como a un igual y con el que hallaría temas para acordar, si no ve ahora a un interlocutor" en su persona.

El presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció como válidas las recientes elecciones en Bielorrusia y se reunió a mediados de este mes en Sochi con Alexandr Lukashenko, que logró un sexto mandato en las urnas.

Lukashenko, en el poder desde 1994, obtuvo el 80,1% de los votos en las presidenciales del 9 de agosto, seguido de Svetlana Tijanóvskaya, con el 10,1% de los apoyos, según el escrutinio oficial.

La oposición bielorrusa denunció numerosas irregularidades electorales y exigió una repetición de los comicios, opción que Lukashenko descartó.

Las protestas continúan en Bielorrusia y cobran especial intensidad los fines de semana.