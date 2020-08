Hombres armados toman la oficina de Yandex en Minsk

El medio The Bell informó que unos desconocidos armados vestidos de negro llegaron a las oficinas de Yandex en Minsk. Las oficinas están tomadas, con varios empleados dentro, escribió el medio.

"Confirmado. Estamos averiguando los detalles", dijo el servicio de prensa de Yandex a Sputnik.

La empresa también confirmó que se lleva a cabo un registro en la oficina de la compañía de transporte Uber en Minsk.

En febrero de 2018, Yandex y Uber fusionaron el negocio de reservas de viajes en línea en Rusia y los países vecinos, incluido Bielorrusia.

Una fuente de Yandex comunicó a Sputnik que los hombres armados que irrumpieron en las dos oficinas de la empresa en Minsk no exigieron nada.

"Desconocidos llegaron a dos oficinas: Yandex (departamentos de desarrollo y servicios) y una oficina de los choferes de Yandex.Taxi [Uber]. En las oficinas trabajan pocas personas, ya que la compañía trabaja a distancia desde marzo. Solo había guardias de seguridad y especialistas clave que apoyaban el trabajo de las oficinas", dijo el interlocutor de Sputnik.

"No se reportaron demandas [de las personas armadas], no hay comunicación con los empleados en las oficinas", agregó.

Por su parte, Uber Partner Minsk, socio del servicio de Uber en Bielorrusia, no pudo confirmar ni desmentir la información sobre supuestos registros en la oficina de la compañía, dijo un representante de la firma a Sputnik.

"No podemos ponernos en contacto. (...) No responden el teléfono en absoluto. No está claro qué está pasando", dijo el interlocutor desde Minsk.

Se trata, supuestamente, de una oficina de Uber ubicada en la avenida de Los ganadores, 104, agregó.

"Estamos en contacto todos los días con ellos, pero hoy los teléfonos están apagados", informó Uber Partner Minsk.