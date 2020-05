Grecia entra en Fase 4 de desconfinamiento por el COVID-19

Hasta seis personas pueden estar en la mesa, aunque en el caso de una familia con menores no hay restricciones. Las autoridades recomiendan por ahora ir a estos locales solo con la familia, y no quedar con amigos. El uso de mascarillas es recomendable pero no es obligatorio.

A cada visitante corresponden dos metros cuadrados de área utilizable, además de respetarse la distancia mínima entre las mesas.

Para apoyar la demanda de los consumidores el Gobierno griego reduce el IVA durante cinco meses del 24% al 13% para el café y los refrescos. Además, hasta el final del verano se extendió una reducción del 40% en los alquileres.

Se reduce del 24% al 13% el IVA en los billetes para todo tipo de transporte.

Durante los viajes en aviones y ferris los pasajeros deben llevar mascarillas y mantener una distancia de un metro y medio. La máxima ocupación de un ferry no debe exceder el 50% de su ocupación regular.

El plan de desconfinamiento paulatino, que empezó en Grecia el 4 mayo, está diseñado por ahora para dos meses, siempre que la situación epidemiológica no empeore.

En algunos casos la desescalada se implementa antes de lo previsto, como en el caso de 515 playas que reabrieron el 16 de mayo, dos semanas antes de lo planeado, debido a una temperatura exterior de 40 grados.

La crisis del coronavirus en Grecia se ve mucho mejor, en comparación con otros países con similar número de población. El país heleno suma 2.878 casos del coronavirus, incluidos 171 decesos.