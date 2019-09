Roger Waters cantará por Assange ante el Ministerio del Interior británico

El veterano artista tiene previsto cantar 'Wish you were here' ante la sede ministerial, en el 2 de Marsham Street, en el centro de Londres, este 2 de septiembre.

En el llamativo acto de protesta, que comienza a las 18:00 hora local (17:00 GMT), intervendrá también el periodista y documentalista australiano, John Pilger.

Ambos se han volcado en la campaña por la libertad del cofundador de WikiLeaks y en defensa de la libertad de expresión.

"Roger Waters y John Pilger van a combinar sus formidables capacidades en un potente acto de solidaridad en Londres", confirmó a Sputnik una portavoz del Comité en Defensa de Julian Assange (JADC, por sus siglas en inglés).

'Wish you here' fue acuñada por Waters y da título al noveno disco de Pink Floyd, lanzado en 1975.

La canción, según explicó su autor en un documental, expresa su determinación por mantenerse en la brecha, al filo de los acontecimientos y la "realidad vital", sin ceder ante el poder corporativo o político.

"Yo quiero estar en las trincheras", afirmó en esa entrevista de 2012.

Assange concluye este mes la sentencia que le fue impuesta el pasado mayo por burlar las condiciones de su libertad al refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres en 2012.

Pero, de momento, seguirá retenido entre rejas, como medida cautelar, hasta que concluya el proceso judicial en respuesta a la demanda de extradición solicitada al Reino Unido por Estados Unidos, según informó el JADC.