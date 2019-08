Salvini llama a anticipar las elecciones legislativas en Italia

ROMA (Sputnik) — El vice primer ministro italiano Matteo Salvini, líder del partido Liga, informó al jefe del Gabinete del país, Giuseppe Conte, que en el Parlamento ya no existe una mayoría que apoya el Gobierno y resultan imprescindibles unas elecciones anticipadas.

"Hoy le dije al primer ministro Conte: vayamos directamente al Parlamento para constatar que ya no existe un apoyo de la mayoría, como mostró la votación sobre el TAV, y demos rápidamente la palabra a los italianos", dijo el político en un comunicado.

El conflicto entre la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), el otro partido en la coalición de Gobierno salió a relieve la víspera en el Parlamento durante la votación para aprobar el proyecto de construcción de una vía de de alta velocidad (TAV) entre las ciudades de Turín, en Italia y Lyon, en Francia.

Los senadores de la de la Liga se manifestaron en contra de la resolución del M5S, que llamó a bloquear el proyecto, y se unieron en esa votación con la oposición.

Salvini, que ocupa también el cargo de ministro del Interior de Italia, considera que los ciudadanos del país necesitan "certeza y un Gobierno que se ocupe de los asuntos".

"No queremos más escaños ni ministros, no necesitamos cambios de puestos o gobiernos técnicos: después de este Gobierno, que ha hecho mucho bien, solo puede haber elecciones, (...) las vacaciones no pueden ser una excusa para perder el tiempo, y los parlamentarios, a menos que ellos quieran salvar su mandato a cualquier precio, pueden volver a trabajar la próxima semana, como millones de italianos", subrayó.

La víspera el político advirtió que en la coalición que se encuentra en el poder, que comparó con un matrimonio, "algo se ha roto".

Por su parte el líder del M5S, el vice primer ministro Luigi Di Maio, escribió en Facebook que estaba "cansado de juegos de palacio".

Conte mantuvo consultas con el presidente Sergio Mattarella y canceló la conferencia de prensa que planeaba organizar antes de las vacaciones.

Posteriormente el mandatario se reunió por separado con Salvini y con Di Maio.