General que inspiró personaje de 'Chernobyl' advierte contra viajes a la zona de exclusión

MOSCÚ (Sputnik) — El general Nikolái Tarakánov, retratado en la serie 'Chernobyl', llamó a los turistas a no visitar la zona de exclusión porque todavía no es segura.

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, firmó un decreto que supone crear en la zona de exclusión de Chernóbil un área turística, así como levantar la prohibición de sacar fotos y grabar vídeos en el lugar de la avería.

"Esta idea no me parece nada más que un idiotismo, (...) en la zona de la catástrofe no se puede hacer nada durante al menos 100 años", dijo a Sputnik el general encargado de eliminar los residuos radiactivos en el área de la planta nuclear en los primeros días después del accidente.

Tarakánov, interpretado en la exitosa serie por el actor británico Ralph Ineson, apuntó que en el primer sarcófago nuclear se habían detectado fugas de radiación y que éstas "ahora también tienen lugar y muchos están al tanto de eso".

"Si una persona recibe una pizca de radiación, especialmente si afecta huesos, será imposible extraerla", apuntó.

El general llamó a proporcionar información verdadera sobre la zona de exclusión.

"Un Chernóbil seguro es un mito", subrayó.

Este miércoles entró en servicio el nuevo sarcófago sobre el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil, que el 26 de abril de 1986 explotó.

La catástrofe provocó contaminación radiactiva en una zona de unos 140.000 kilómetros cuadrados del territorio de las actuales Ucrania, Bielorrusia y Rusia, así como en unos 60.000 kilómetros cuadrados fuera del espacio de la antigua URSS.

En 2007, el consorcio Novarka, liderado por compañías francesas, empezó a construir el Nuevo Sarcófago Seguro, un arco de 105 metros de altura que mide 150 metros de largo por 260 de ancho.

Fue instalado sobre el reactor en noviembre de 2016.

La puesta en servicio se fue posponiendo en varias ocasiones por falta de fondos.