Cuatro "bestsellers" británicos salen de gira por la UE contra el Brexit

LONDRES (Sputnik) — Cuatro novelistas británicos de super ventas —Ken Follett, Jojo Moyes, Kate Mosse y Lee Child— van a embarcarse en "La gira de la Amistad" (The Friendship Tour) por capitales de la Unión Europea para saludar a sus lectores, conocer escritores emergentes y recalcar su oposición al Brexit.

"Me avergüenza y me amarga lo que está sucediendo en nuestro país", señaló Follett en la presentación del proyecto en la Asociación de Prensa Extranjera en Londres (FPA, por sus siglas en inglés).

Lee Child comparte el sentimiento expresado por el consagrado escritor de novelas históricas y quiere comunicar al público que "no creemos que el Brexit es una decisión sensata", según dijo en conexión digital desde Nueva York .

Los cuatro escritores compartirán estrados en teatros y salas de Milán, Madrid, Berlín, y París, del 17 al 25 de noviembre de 2019.

El Reino Unido estará para entonces fuera del bloque de Bruselas, si el próximo primer ministro —ya sea el anterior canciller Boris Johnson o su sucesor en Exteriores, Jeremy Hunt— se adhiere al último calendario acordado con la UE, que fija el Brexit para el 31 de octubre a más tardar.

"Mi peor miedo es la división de la sociedad y de la UE, siento ansiedad ante la separación y creo que es algo peligroso", confesó Moyes, estrella de la novela romántica con 'Yo antes de ti', entre otros títulos.

La idea de la gira se le ocurrió a Follett durante una visita a Sevilla a principios de 2019 y el autor de 'Los pilares de la Tierra' no perdió tiempo en reclutar a sus colegas.

"En narrativa aflora la humanidad compartida, nuestros libros se publican en otros idiomas y con esta gira queremos entablar el diálogo con lectores y escritores noveles", señaló Mosse, creadora del super éxito 'El Laberinto'.

Todos descartan el móvil comercial como impulso de su excursión por Europa continental como antídoto contra el Brexit, que patrocinará sus respectivas editoriales.

La emprenden como un antídoto contra el Brexit y como un impulso "emocional" para mantenerse en sintonía con el resto de la ciudadanía europea.

"No veo una ruta hasta un final feliz en este proceso del Brexit; no hay quien persuada a los del 'fuera'", siento que el tren ya ha salido de la estación y esta es nuestra forma de decir que no queremos marcharnos de la UE y que aparecíamos los intercambios internacionales", reiteró Follet.

Lee Child, creador de la serie de thrillers con Jack Reacher al frente, coincide en que el "Brexit es imparable" y Moyes siente una "inmensa tristeza" a medida que se acerca la hora final.

"No podemos detener el Brexit, pero podemos advertir a los lectores de otros países para que estén vigilantes, cautelosos y no caigan en la trampa como caímos nosotros", dijo desde el otro lado del Atlántico.

Los detalles de "La gira de la amistad" se irán dando a conocer en la web propia thefriendshiptour.com y en la cuenta de Twitter @_FriendshipTour.