La UE discute sanciones contra Maduro

Según sus fuentes diplomáticas, la lista de Estados que están discutiendo de manera particularmente activa estas restricciones incluye al Reino Unido, Francia, Alemania, España y los Países Bajos.

Se trata de sanciones financieras, así como una prohibición de entrar en la UE. Los motivos de las sanciones incluyen, entre otras cosas, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a opositores en Venezuela.

Sin embargo, como señala la agencia, la decisión final aún no se ha tomado. No hay consenso sobre cuándo sería aconsejable tomar estas medidas y no hay certeza de si no interferirán en el diálogo entre las autoridades del país y los líderes de la oposición.

Entre aquellos que pueden caer bajo estas sanciones figuran el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro de Comunicaciones e Información, Jorge Rodríguez.

Te puede interesar: Los seis años de Maduro en el poder, en imágenes

Para que la UE imponga sanciones al presidente de Venezuela y a otros funcionarios, se requiere el consentimiento de todos los Estados que pertenecen al bloque.